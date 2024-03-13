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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| الوقت المناسب لاستخدام منظف دورة البنزين.. أسعار Microlino Lite أصغر سيارة بـ العالم

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أعلنت شركة كيا الكورية عن أطلاق عدد من الاستدعاءات بـ الولايات المتحدة الامريكية يصل الي 36.248 ألف سيارة كيا ستينجر وK900، وذلك الاستدعاء جاء بسبب تعرض الانبوبة التي تغذي الزيت إلى الشاحن التوربيني لأضرار بسبب الحرارة، وذلك يسمح للسائل القابل للاشتعال بالتسرب على الاسطح الساخنة ، وذلك يعرض السيارة للاحتراق.

 

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن اتاحة التقديم علي تجديد رخصة السيارة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر ، وذلك يحدث دون الذهاب الي وحدات المرور المختلفة للحصول علي طلب لتجديد رخصة السيارة .

 

منظف دورة البنزين يقلل من انبعاث دخان العادم الكثيف، ويعمل على إعادة الأداء المفقود ، ويحسن من أداء التشغيل عندما يكون محرك السيارة بارد، ويساعد على توفير استهلاك البنزين.

 

كشفت شركة أودي عن توافر طرازين جديدين بالسوق المصري وهما RS 5 Coupé وRS Q3 Sportback من موديلات 2024 ، بالإضافة الي ان السيارتين من النسخ الرياضية ذات الأداء العالي .

 

كشفت شركة ميكرو موبيليتي سيستمز “ Microlino Lite” السويسرية عن أسعار أصغر سيارة كهربائية في العالم وهي ميكرو موبيليتي سيستمز ، وتظهر موبيليتي  بالعديد من المميزات الجديدة ، وبتصميم مميز وعصري .

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