بعد إحباط اقتحام.. روسيا تعترض مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها اعترضت طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

يأتي ذلك وسط إحباط القوات الروسية، اليوم الأربعاء، محاولة أوكرانية لاقتحام بيلجورود وكورسك.

وحثت قوات المتطوعين الروس الداعمة لكييف، المدنيين على مغادرة بيلجورود وكورسك، مهددة بشن هجمات واسعة النطاق على أهداف عسكرية في المدن الحدودية الروسية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت المجموعات الثلاث المكوّنة خصوصا من مواطنين روس، في بيان مشترك بعد يوم على إعلانها السيطرة على قرية في منطقة كورسك الروسية :"ندعو السلطات المحلية للمحافظة على حياة البشر وبدء إخلاء مدينتي كورسك وبيلجورود".