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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توافر السيولة الدولارية أفسد مخططات مغرضة ضد الوطن

يسري المغازي، عضو
يسري المغازي، عضو مجلس النواب

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن استقبال البنوك ومكاتب الصرافة الكثيرين من أجل تحويل الدولار إلى جنيه، خلال الأيام الماضية، والقرارات والتحركات الاقتصادية الأخيرة، تؤكد أن الدولة المصرية استطاعت السيطرة تماما على الأزمة الاقتصادية بقرارات ضخمة وغير مسبوقة بتوجيهات الرئيس السيسي.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تواصل الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والنتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، أسهم في استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد مرة ثانية بقوة.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، ان ظهور العديد من المؤشرات الإيجابية، وعلى رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، وانحسار السوق السوداء، والإفراج عن بضائع بما قيمته 3 مليارات دولار من الجمارك، يؤكد ان الدولة استعادت زمام السيطرة، والسيولة النقدية الدولارية الضخمة التي توفرت كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة استطاعت أن تسد احتياجات اقتصادية طارئة وملحة.

واختتم النائب يسري المغازي: أن القرارات الاقتصادية أفسدت مخططات خبيثة ودعاوى مغرضة كانت تتردد على المنصات الخارجية وتبث الفتنة، موضحا: الأمور عادت لطبيعتها مرة ثانية والاقتصاد على طريق التعافي.

يسري المغازي مجلس النواب البنوك الدولار

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