عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أضرار السهر طول الليل فى رمضان.. هتتعب وتركيزك هيضيع|تفاصيل

السهر
السهر

السهر طوال الليل هو ظاهرة شائعة خاصة فى شهر رمضان ولكن الاستمرار علي هذا السلوك يوميا لع العديد من المخاطر الصحية والنفسية 

ووفقا لما جاء فى موقع psychologytoday نعرض لكم أبرز أضرار السهر على الصحة الجسدية والنفسية والذهنية:

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

بربع الثمن.. بديل لفة قمر الدين بنفس الطعم والفوائد

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

طريقة عمل الكنافة بحشوة أرخص من الجبنة وطعمها أجمل

ضعف الجهاز المناعي:

 قلة النوم ليلا تضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى وتضعف الجهاز المناعي.

أمراض القلب

يتسبب السهر اليومي فى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب 


زيادة خطر الإصابة بالسكري: 
السهر يخفض قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.
زيادة الوزن:

 قلة النوم فى الليل تسبب اضطرابات في الهرمونات التي تنظم الشهية.
الشيخوخة المبكرة: 

السهر المتكرر يقلل قدرة الجسم على تجديد الخلايا ويمنع افراز مواد تؤخر الشيخوخة.
 

ضعف التركيز: 

السهر المتكرر يخفض قدرة الدماغ على التركيز والانتباه.


تغيرات المزاج

 السهر وقلة النوم طوال شهر رمضان تُسبب تغيرات في المزاج، مثل العصبية والقلق.


زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب

 قلة النوم والسهر يوميا تسببان تغيرات في الهرمونات التي تضبط المزاج.

الاكتئاب
الاكتئاب


ضعف الذاكرة: 

قلة النوم  والسهر اليومي  يخفض كفاءة الدماغ على تخزين المعلومات.
 

زيادة خطر التعرض للحوادث: 

السهر يوميا يسبب النعاس مما يعيق قدرة الشخص على التركيز والقيادة بشكل آمن.


ضعف اتخاذ القرار: 

قلة النوم والسهر تجعلان الانسان غير قادر على التفكير بشكل سليم وتزيد من التردد والأفكار الوسواسية.

الستر الجهاز المناعي أضرار السهر الإصابة بأمراض القلب الشيخوخة المبكرة الكوليسترول في رمضان في شهر رمضان مستويات الكوليسترول ارتفاع ضغط الدم رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

موضوعات متعلقة

بديل الفول السريع.. طعام يحتوي على نفس الفوائد ويحضر في وقت أقل

الصداع الشديد في الصيام .. كيف تحمي نفسك منه

بدل اللحمة المفرومة .. أرخص طريقة لعمل الجلاش الحادق

حلويات الطسطوسة.. أحدث تريندات رمضان 2024| شاهد

شكلها يفتح النفس .. طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة زى المحلات

انتفاخ بعد الفطار .. إليك أفضل مشروب بين الوجبات في رمضان

لأنواعه المختلفة.. أفضل الطرق لعلاج الصداع

اكسري روتين السفرة في رمضان.. طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة

ترشيحاتنا

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

وزير إسرائيلي متطرف: العقوبات الأمريكية تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية

أضرار السهر طول الليل فى رمضان.. هتتعب وتركيزك هيضيع|تفاصيل

عشقه المصريون وغنت له أم كلثوم.. من هو عُمر الخيام وما علاقته بمسلسل الحشاشين؟

الدولار ينخفض 65 قرشا بالبنوك.. تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

أخبار السيارات| إرشادات للحفاظ على مقصورة العربية بـ نهار رمضان .. مقارنة بين جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفتح النفس .. لعزومات رمضان جربي صينية دجاج بالتورتيلا في الفرن

أفضل مشروب على الفطار في رمضان.. يمنع مشاكل المعدة وينسف الوزن

بديل الفول السريع.. طعام يحتوي على نفس الفوائد ويحضر في وقت أقل

الصداع الشديد في الصيام .. كيف تحمي نفسك منه

فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أزمة شيكابالا بسبب أمير سعودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

اﻟﻤﺰﻳﺪ