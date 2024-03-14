أضرار السهر طول الليل فى رمضان.. هتتعب وتركيزك هيضيع|تفاصيل

السهر طوال الليل هو ظاهرة شائعة خاصة فى شهر رمضان ولكن الاستمرار علي هذا السلوك يوميا لع العديد من المخاطر الصحية والنفسية

ووفقا لما جاء فى موقع psychologytoday نعرض لكم أبرز أضرار السهر على الصحة الجسدية والنفسية والذهنية:

ضعف الجهاز المناعي:

قلة النوم ليلا تضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى وتضعف الجهاز المناعي.

أمراض القلب

يتسبب السهر اليومي فى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب



زيادة خطر الإصابة بالسكري:

السهر يخفض قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.

زيادة الوزن:

قلة النوم فى الليل تسبب اضطرابات في الهرمونات التي تنظم الشهية.

الشيخوخة المبكرة:

السهر المتكرر يقلل قدرة الجسم على تجديد الخلايا ويمنع افراز مواد تؤخر الشيخوخة.



ضعف التركيز:

السهر المتكرر يخفض قدرة الدماغ على التركيز والانتباه.



تغيرات المزاج

السهر وقلة النوم طوال شهر رمضان تُسبب تغيرات في المزاج، مثل العصبية والقلق.



زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب

قلة النوم والسهر يوميا تسببان تغيرات في الهرمونات التي تضبط المزاج.

الاكتئاب



ضعف الذاكرة:

قلة النوم والسهر اليومي يخفض كفاءة الدماغ على تخزين المعلومات.



زيادة خطر التعرض للحوادث:

السهر يوميا يسبب النعاس مما يعيق قدرة الشخص على التركيز والقيادة بشكل آمن.



ضعف اتخاذ القرار:

قلة النوم والسهر تجعلان الانسان غير قادر على التفكير بشكل سليم وتزيد من التردد والأفكار الوسواسية.