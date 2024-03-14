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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| إرشادات للحفاظ على مقصورة العربية بـ نهار رمضان .. مقارنة بين جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتم توافر تلك السيارات أمام المواطنين بمختلف الفئات منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر من أجل اتاحة الفرصة امامهم لاختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ، وتساعدهم تلك السيارات في الذهاب الي أعمالهم والتنزه مع اسرهم .

تغيرت جميع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تراجع الأوفر برايس الذى كان يتم وضعه على سعر السيارة الأصلي، وذلك يعود إلى الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات، والتي كان من ضمنها عدم استقرار سعر الدولار، ومن ضمن السيارات التي تراجع سعرها هي سانج يونج تيفولي موديل 2024.

تمتلئ سوق السيارات المصرية بالعديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي تلك الطرازات لفئة السيارات السيدان ، ويقبل المواطنين علي شراء تلك السيارات بعد تراجع الأوفر برايس لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة تعمل علي راحة سائقها وركابها ومن ضمن هذه السيارات  جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024 .

أعلنت شركة ريفيان الأمريكية عن طرازها الجديد ريفيان R2 الكهربائية ، وتنتمي سيارة  ريفيان R2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر R2  بتصميم مميز وعصري .

مقصورة السيارات هي عبارة عن المساحة التي يمتلكها ملاك السيارات للتعبير عن شخصياتهم، بالإضافة الي ان المقصورة تساعد ملاك السيارات علي وضع اللمسات الشخصية التي تضيف نوع من الراحة، سواء بالاعتماد على مكونات تتماشى مع الموضة وكل ما هو جديد، أو من خلال الاعتماد على قطع إضافية يتم تركيبها بمقصورة السيارة .

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