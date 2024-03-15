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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسهل طريقة لاستخراج شهادة تحركات

أرشيفية
أرشيفية

استخراج  شهادة التحركات.. يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج  شهادة التحركات، التي يحتاجها الراغبون في السفر وتقدمها وزارة الداخلية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، لتوفير الوقت والجهد.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

  1. - الدخول على موقع وزارة الداخلية  وتسجيل الدخول على الموقع، وفى حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.
  2. - الضغط على أيقونة دليل الخدمات الموجودة في الشريط العلوي بالموقع.
  3. - الضغط على أيقونة شهادة التحركات ثم تقوم بملء طلب شهادة التحركات، الذي يتطلب إدخال اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، والرقم القومي، والوظيفة، وتاريخ الميلاد، والعنوان، وتحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وتسجيل اسم المنطقة السكنية، ونوع الجهة المقدم إليها الطلب، واسم الجهة المقدم إليها الشهادة.
  4. -  يتم تحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها.
  5. - تقوم بالدفع إلكترونيا بواسطة بطاقات الدفع.

استخراج شهادة التحركات أونلاين

وتعد شهادة التحركات من بين المستندات الهامة التي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

توضح شهادة التحركات، تحركات صاحبها في السفر، حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وأيضا الجوية.

موعد استلام شهادة تحركات أونلاين

ويتم استخراج شهادة تحركات إلكترونيا خلال مدة 3 أيام، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة، أو إلكترونيًا.

 

شهادة التحركات 2024

ما هى شهادة التحركات وما إجراءات استخراجها؟
إذا رغب المواطن في استخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

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