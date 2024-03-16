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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 16 مارس 2024

صدى البلد

سجلت أسعار الذهب اليوم استقرار اليوم السبت 16 مارس 2024 ، وبلغت الأسعار في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

- بلغت أسعار الذهب اليوم  عيار 24،  نحو 3371.4 جنيه.

- استقر سعر الذهب عيار 21، عند 2950 جنيها.

- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2528.5 جنيه.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 23600 جنيه.

- استقر سعر الذهب اليوم عالميا عند 2163 دولارا.
 

سعر الذهب بالمصنعية

 

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2178.20 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية ستحدد اتجاه التوقعات. وتوقع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه في ديسمبر خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2024.

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