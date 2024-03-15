عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ناقدة فنية: روجينا تحاول صنع نموذج للمرأة القوية.. ورؤوف عبد العزيز أعماله من رحم الواقع

روجينا - رؤوف عبد
روجينا - رؤوف عبد العزيز - الناقدة ناهد صلاح

أشادت الناقدة ناهد صلاح بمسلسل سر إلهي، بكل عناصره الفنية، بداية من النجمة روجينا، والمؤلف أمين جمال، والمخرج رؤوف عبد العزيز، قائلة: "إن جميع عناصر العمل ساهمت بشكل في خلق شعبية كبيرة لدى المسلسل في الشارع المصري، وذلك في ظل وجود حالة من التفاهم والكيمياء التي جعلت رؤوف وروجينا يكرران التعاون للعام الثالث على التوالي وظهر هذا الأمر بشكل كبير على الشاشة".

أوضحت ناهد صلاح، أن روجينا شخصية مجتهدة تحاول أن تصنع لنفسها مشروعها الخاص وتضع فيه من روحها وأسلوبها، وذلك مع وجود مخرج متجدد ومتطور ويعيي أدواته بشكل كبير كرؤوف عبد العزيز، مشيرة إلى أنها تشبه إلى حد كبير ما تفعله روجينا في الدراما بالفنانة القديرة نادية الجندي وما فعلته في السينما.

 

واقعية أعمال رؤوف عبد العزيز 

وأوضحت ناهد صلاح، أنها تطمئن بشكل كبير لأعمال المخرج رؤوف عبد العزيز، خاصة في ظل نجاح أغلب أعماله السابقة سواء طاقة نور أو الطاووس أو انحراف أو ستهم وغيرها من الأعمال التي حققت جماهيرية كبيرة في الشارع المصري، مرجعه هذا الأمر إلي أنه جميع أعماله مصرية خالصة وحيوية وواقعية جدا، ممزوجة بالخيال، ويستطيع جعلها تتماها مع السيناريو أو النص، فضلا عن قدرة على التنويع من من رحم الواقع.

وأشارت إلى أن أكثر ما لفت نظرها للعمل هو تعليقات الجمهور ومدى متابعته الكبيرة وتفاعله مع حلقاته، وهذا ما ظهر جليا عقب عرض كل حلقة مع حلقات المسلسلات، خاصة الحلقة الرابعة ما شهدت من أحداث مؤلمة.

وأستكلمت ناهد صلاح، أن حدوتة المسلسل بشكل عام مميزة وتحتوي على عوامل جذب وتشويق كبيرة لدى الجمهور، خاصة في ظل حاجة الناس لبطل شعبي يخلصهم من كل الضغوط التي تحيط بهم ويحررهم من ضعفهم، وحاجتهم الكبير أن يصبح الضعيف قوي، لهذا الأمر الجميع يلجا للبطل الشعبي.

 

التصوير والإخراج 

وأكدت ناهد صلاح، أن فكرة جمع رؤوف عبد العزيز بين التصوير والإخراج هذا الأمر صب بشكل كبير في صالح العمل، مشيرا إلى أنها ترى أنه من المخرجين الطموحين والدائمين على التجدد وعدم التكرار فيما يقدمه ويسعى دائما لتقديم موضوعات متجددة مصرية خالصة، كما فعل في فيلمه الباب الأخضر للراحل أسامة أنور عكاشة، فهو يسعى للبحث عن المضمون والهدف، وليس السطحية واللهث وراء التريند بموضوعات تافهة.

ناهد صلاح الناقدة ناهد صلاح سر إلهي مسلسل سر إلهي روجينا رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز النجمة روجينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

بعد يوم عمل شاق.. أزمة قلبية تغيب أشهر أطباء القلب في المنوفية

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

التعليم في أسبوع| تعديل موعد امتحانات الترم الثاني مرتين بسبب أعياد المسيحيين .. وفصل الطلاب المتغيبين عن مدارسهم وحرمانهم من أعمال السنة

ترشيحاتنا

لوقف إطلاق النار في غزة.. «CNN» تكشف موقف إسرائيل من مفاوضات الدوحة

بلينكن: المفاوضات حول هدنة غزة «مستمرة» لإطلاق سراح المحتجزين.. فيديو

أكشن في الطالبية.. سائق توك توك يدهس طفلة خلال هروبه من الشرطة

صاحب شركة أدوية يطلق الرصاص على بواب وعامل في الطالبية

بناء العضلات وتحسين الهضم| 8 مشروبات هي الأفضل لتعزيز صحتك خلال شهر رمضان

بنتلي ورولز رويس.. عصابة تستولى على سيارات بـ8 ملايين دولار بالمملكة المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي ورولز رويس.. عصابة تستولى على سيارات بـ8 ملايين دولار بالمملكة المتحدة

الفستق الكداب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. نفس الطعم والشكل و«السعر أقل»

ثغرة أمنية تمكن اللصوص من سرقة سيارات تسلا بسهولة

مش محتاجة لمهارات خاصة .. جددى سفرتك بطريقة عمل الكنافة بقمر الدين

فيديو

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

مولعة الساحل الشرير.. الحبس عامين لـ راقصة مصرية شهيرة بسبب حركتها المثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ