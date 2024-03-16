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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أغرب سكوتر ثلاثي العجلات من هوندا.. أهم مواصفات الفنية

سكوتر هوندا
سكوتر هوندا

تمتلك الدراجات البخارية جاذبية خاصة كوسيلة للتجول، حيث تُعتبر أسهل في التشغيل من السيارة وتناسب مختلف الأشخاص بدءًا من الرجال الذين يرتدون بدلات العمل وحتى النساء اللاتي يرتدين الفساتين. 

 

سكوتر هوندا ستريم ذو الثلاث عجلات

في الثمانينيات، سعى مهندسو هوندا إلى تحقيق توازن بين أفضل سمات السيارات والدراجات البخارية، ونتج عن ذلك سكوتر هوندا ستريم: سكوتر غريب ذو ثلاث عجلات يمنح الراكب إمكانية الانحناء في المنعطفات بشكل طبيعي، مع العجلة الأمامية بينما تبقى العجلتان الخلفيتان مستقرتين على الطريق.

في محاولة جريئة لابتكار شيء جديد، قامت هوندا بتقديم سكوتر مريح يجمع بين راحة السيارة والمرونة والحرية التي تقدمها الدراجة البخارية. 

وعلى الرغم من أن هذا السكوتر ليس بديلاً كاملًا عن السيارة، إلا أنه يعتبر واحدًا من أروع الدراجات البخارية المتوفرة حاليًا.

يعتبر قسم البحث والتطوير في هوندا دائمًا التجربة والابتكار، حيث تُعتبر هذه العلامة التجارية المعروفة بتحويل الأفكار الغريبة إلى واقع، وقد أثبتت ذلك بالفعل في تصميم وتطوير السكوترات الفريدة. 

يبدو أن هذا السكوتر المريح هو واحد من تلك الأفكار الجريئة التي استحقت التجربة والتطوير.

تعود فكرة الدراجة البخارية ثلاثية العجلات المائلة إلى تصميم حاصل على براءة اختراع من تصميم جورج ليزلي واليس، الذي كان يُعرف بتقديم الابتكارات في عالم الدراجات البخارية في العشرينيات من القرن الماضي. 

وقد أظهرت هذه الدراجة البخارية الفريدة إمكانيات السباق، لكن لم تنجح في جذب التمويل اللازم لإنتاجها بشكل تجاري.

بفضل هوندا، لاحظ العالم الآن عودة فكرة الدراجة البخارية ثلاثية العجلات المائلة، حيث يوفر هذا السكوتر تجربة ركوب فريدة تشبه تلك التي تقدمها السيارة، مما يجعله خيارًا جذابًا للراغبين في الجمع بين الراحة والمتعة أثناء التجوال.

 

ما مواصفات سكوتر هوندا ثلاثية العجلات؟

وفقًا لوصف هوندا للسكوتر، يُعتبر السكوتر "ستريم" مبتكرًا بأسلوبه الأصلي والتقدمي الذي لم يسبق له مثيل في المركبات السابقة. 

يستخدم السكوتر آلية نيدهارت للاتصال بين العجلة الأمامية وعجلة القيادة الخلفية، مما يسمح للجسم الأمامي بالتحرك بحرية أثناء المنعطفات.

يتأرجح السكوتر بحرية إلى اليسار واليمين، مما يخلق إحساسًا جديدًا بالجري، بالإضافة إلى ذلك، يتم تثبيت القابض التفاضلي على أعمدة القيادة للعجلتين الخلفيتين، مما يسمح للراكب بالانعطاف حسب الرغبة.

وبفضل استخدام العجلات ذات القطر الصغير وقاعدة العجلات الطويلة، يضمن السكوتر مساحة واسعة للقدم، مما يوفر وضعية ركوب مريحة ورحلة مريحة تشبه تلك التي توفرها سيارة الركاب.

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