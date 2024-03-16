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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|حرب تايوان تقترب.. البنتاجون يخطط لتشكيل أسطول بحري من الطائرات دون طيار.. وميتا تبني مركزا للبيانات بقيمة 800 مليون دولار

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

صراع جديد بين أبل وسبوتيفاي .. ما القصة ؟ 

 

في صراع جديد بين العملاقتين أبل Apple وسبوتيفاي Spotify، قالت الأخيرة إن تحديثات تطبيق آيفون الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي تعرقله شركة أبل.

 

الصحافة والذكاء الاصطناعي.. لوموند الفرنسية توقع اتفاقية مع شركة Open AI 

 

أعلنت شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT عن شراكة مع صحيفة لوموند الفرنسية، ومجموعة الإعلام الإسبانية Prisa Media، وذلك في خطوة لتمكين مستخدمو روبوت الدردشة ChatGPT من الوصول إلى محتوى منافذ الأخبار.

 

إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الذكاء البشري في هذا التوقيت


تتواصل العديد من المناقشات بين مختلف القادة في صناعة التكنولوجيا، حول تعريف الذكاء الاصطناعي العام AGI، ووصوله، وكيف سيؤثر على البشر.

 

حرب تايوان تقترب.. البنتاجون يخطط لتشكيل أسطول بحري من الطائرات دون طيار


تخطط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لبناء أسطول بحري من الطائرات دون طيار يمكن التحكم فيها عن بعد، مع ميزانية تبلغ حوالي مليار دولار.

 

سباق الذكاء الاصطناعي.. أبل تستحوذ على شركة DarwinAI الكندية الناشئة


استحوذت شركة "Apple" أبل على شركة DarwinAI الكندية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعد هذه الصفقة إضافة جديدة إلى ترسانتها للمضي قدمًا نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي لعام 2024.

 

يعمل بالطاقة المتجددة .. ميتا تبني مركزا للبيانات بقيمة 800 مليون دولار


أعلنت شركة “Meta” ميتا -المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب وثريدز،عن خطط لبناء مركز بيانات جديد في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

الذكاء الاصطناعي مينيسوتا وسبوتيفاي Spotify Apple ChatGPT

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أخبار التكنولوجيا|حرب تايوان تقترب.. البنتاجون يخطط لتشكيل أسطول بحري من الطائرات دون طيار.. وميتا تبني مركزا للبيانات بقيمة 800 مليون دولار

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