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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الذكاء البشري في هذا التوقيت

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الذكاء البشري

تتواصل العديد من المناقشات بين مختلف القادة في صناعة التكنولوجيا، حول تعريف الذكاء الاصطناعي العام AGI، ووصوله، وكيف سيؤثر على البشر.

وقال إيلون ماسك، رجل الأعمال ومؤسس SpaceX إن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الذكاء البشري الفردي بحلول العام المقبل وكل البشر مجتمعين بحلول عام 2029. 

وفي نقاش بين إيلون ماسك والعالم ريموند كرزويل حول متى سيصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى الذكاء البشري، اتفق كورزويل مع ماسك أن الذكاء الاصطناعي على المستوى البشري سيصبح حقيقة بحلول عام 2029. 

وأضاف إنه لم يصل بعد إلى هذا الحد، لكننا سنكون هناك، وبحلول عام 2029، وسوف يضاهي أي شخص. مستطردا: “أنا في الواقع يتم اعتباري محافظًا. ولكن يعتقد الناس أن ذلك سيحدث العام المقبل أو العام الذي يليه”.

وليس هناك ما يضمن أن الذكاء الاصطناعي العام سيصبح حقيقة واقعة، وما إذا كان سيؤدي إلى ضرر أو فائدة محتملة للجنس البشري.

وفي أثناء حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز، رفض الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي، الجدل حول الذكاء الاصطناعي العام وقال إن الأنظمة الحالية ستكون "قادرة جدًا " في المستقبل.

وكان جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "Nvidia" إنفيديا قد قال إن الذكاء الاصطناعي يمكنه اجتياز الاختبارات البشرية خلال 5 سنوات، وذلك ردًا على سؤال في أحد المنتديات الاقتصادية في جامعة ستانفورد حول المدة التي سيستغرقها الذكاء الاصطناعي وإنشاء أجهزة كمبيوتر يمكنها التفكير مثل البشر.

وأثار روبرتو سينجولاني، وزير التحول البيئى السابق في إيطاليا والرئيس التنفيذي لشركة Leonardo-Finmeccanica، الجدل قائلًا إنه يشعر بقلق أكبر بشأن "غباء" مستخدمي الذكاء الاصطناعي أكثر من التهديدات التي تشكلها التكنولوجيا نفسها.

وصرح سينجولاني لشبكة CNBC الأمريكية "لكي أكون صادقًا، ما يقلقني أكثر هو عدم سيطرة البشر، الذين ما زالوا يشنون الحروب بعد 2000 عام".

واختلف باحث الذكاء الاصطناعي، إليازر يودكوفسكي حول النظرة الإيجابية للذكاء الاصطناعي حيث حذر بأن لدي شعور بأن الجدول الزمني الحالي المتبقي لدينا يبدو أقرب إلى 5 سنوات من كونه خ50 مسين عامًا، ويعني يودكوفسكي بـ "الجدول الزمني المتبقي" على أنه "النهاية التي تصنعها الآلة لكل الأشياء"، أو “نهاية العالم الشبيهة بفيلم ”Terminator"، أو "مشهد جحيم ماتريكس" .

الذكاء الاصطناعي البشر الذكاء البشري صناعة التكنولوجيا AGI إيلون ماسك

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