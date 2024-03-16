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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

صراع جديد بين أبل وسبوتيفاي ونظام الدفع .. ما القصة ؟

صراع جديد بين أبل
صراع جديد بين أبل وسبوتيفاي

في صراع جديد بين العملاقتين أبل Apple وسبوتيفاي Spotify، قالت الأخيرة إن تحديثات تطبيق آيفون الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي تعرقله شركة أبل. 

 

ولم تستجب شركة أبل بعد لتحديث تطبيق Spotify، الذي يضع معلومات التسعير وروابط الاشتراكات مباشرة داخل التطبيق.

 

وحتى بعد أن تعرضت شركة أبل لغرامة قدرها 2 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي بسبب شكاوى منذ سنوات من سبوتيفاي بشأن قواعد متجر التطبيقات، تقول وسبوتيفاي إن شركة أبل تمنع التحديثات الصادرة وفقًا لهذا الحكم بالذات.

 

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المفوضية الأوروبية حصل عليها موقع The Verge، كتبت سبوتيفاي أن شركة أبل "لم تعترف ولم تستجب لطلبها" لإحضار معلومات تسعير الاشتراك إلى التطبيق، مما يمنعها من تحديث التطبيق على الإطلاق لمستخدميها، حتى لوضع معلومات عن أسعار الاشتراك في التطبيق". 

 

وفي بداية مارس الحالي، قدمت سبوتيفاي تحديثًا إلى أبل يضع روابط لموقع Spotify الإلكتروني، إلى جانب معلومات التسعير لخيارات الاشتراك المختلفة، مباشرة في إصدار الاتحاد الأوروبي من تطبيقها، دون استخدام نظام الدفع الخاص بشركة أبل.

 

وأجرت سبوتيفاي هذا التغيير استجابةً للحكم الذي أصدرته المفوضية الأوروبية في اليوم السابق، والذي قال إن قواعد أبل المناهضة للتوجيه "غير قانونية" وأمرت شركة أبل بالبدء في السماح للمطورين بتضمين معلومات حول "خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص".

 

وردت أبل على القرار في الرابع من مارس بالقول إنها ستستأنف، وأشارت إلى قائمة "بالطرق التي تخلق بها أبل قيمة لـ سبوتيفاي ، دون أي تكلفة على شركتها". 

 

وفي وقت سابق، أشار دانيال إيك، الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي إلى أن الرسوم التي يتطلبها متجر تطبيقات آبل App Store “سخيفة”، فيما قال إيلون ماسك إنها تمثل "مشكلة خطيرة وتأثيرها واسع ".  

 

آبل Apple سبوتيفاي Spotify الاتحاد الأوروبي

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