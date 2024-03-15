يعمل بالطاقة المتجددة .. ميتا تبني مركزا للبيانات بقيمة 800 مليون دولار

أعلنت شركة “Meta” ميتا -المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب وثريدز،عن خطط لبناء مركز بيانات جديد في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

بحسب شبكة CBS الأمريكية فإن مسؤولين قد كشفوا أن المشروع كان تحت طي الكتمان لعدة سنوات، ثم أُطلق عليه اسم "مشروع Bigfoot".

من المقرر أن المركز سيقع شرق كلية مقاطعة داكوتا التقنية، مع مساحة تبلغ أكثر من 700 ألف قدم مربع، حيث اشترت شركة ميتا مساحة 280 فدانًا من جامعة مينيسوتا، التي قالت إنها تخطط لاستخدام الأموال لتمويل المزيد من الأبحاث الزراعية.

قال حاكم الولاية تيم والز "يمكنهم البناء في أي مكان. وقد بحثوا في كل مكان. واختاروا روزماونت في مقاطعة داكوتا في مينيسوتا".

أعرب جيف فايسنسل، عمدة مدينة روزماونت في ولاية مينيسوتا عن ترحيب بالمشروع قائلًا "سيجلب مركز البيانات هذا إلى روزماونت، وسيساهم بملايين الدولارات من عائدات الضرائب لدعم نمو مجتمعاتنا".

ذكرت ميتا إن مركز البيانات سيتم تحسينه ليناسب عبء عمل الذكاء الاصطناعي، ووعدت بتوفير 1000 وظيفة بناء و100 وظيفة في الموقع.

وأكدت الشركة إن المركز سيتم تشغيله بنسبة 100% بالطاقة المتجددة، وإنه يعمل مع شركة Xcel Energy لبناء البنية التحتية.