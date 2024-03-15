سباق الذكاء الاصطناعي.. أبل تستحوذ على شركة DarwinAI الكندية الناشئة

استحوذت شركة "Apple" أبل على شركة DarwinAI الكندية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعد هذه الصفقة إضافة جديدة إلى ترسانتها للمضي قدمًا نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي لعام 2024.

وقامت شركة DarwinAI بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي لفحص المكونات بصريًا أثناء عملية التصنيع وتخدم العملاء في مجموعة من الصناعات، إلا أن إحدى تقنياتها الأساسية هي جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أصغر وأسرع.

وقد يكون هذا العمل مفيدًا لشركة أبل ، التي تركز على تشغيل الذكاء الاصطناعي على الأجهزة بدلاً من تشغيله بالكامل في السحابة.

وكانت شركة أبل قد اشترت في وقت سابق من هذا العام شركة DarwinAI، وانضم العشرات من موظفي الشركة الكندية إلى قسم الذكاء الاصطناعي في أبل، حسبما صرح لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لـ "بلومبرج"، لأنه لم يتم الإعلان عن الصفقة حينها.

وتأتي عملية الاستحواذ قبل دفعة كبيرة من الذكاء الاصطناعي لشركة أبل هذا العام، حيث تضيف الشركة ميزات إلى برنامج iOS 18 الخاص بها الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتكنولوجيا الكامنة وراء ChatGPT وغيرها من الأدوات الرائدة.

ووعد الرئيس التنفيذي تيم كوك بأن شركة أبل سوف "تفتح آفاقًا جديدة" في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك بمجرد انعقاد مؤتمر المطورين العالمي للشركة في يونيو القادم.