حرب تايوان تقترب.. البنتاجون يخطط لتشكيل أسطول بحري من الطائرات دون طيار

تخطط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لبناء أسطول بحري من الطائرات دون طيار يمكن التحكم فيها عن بعد، مع ميزانية تبلغ حوالي مليار دولار.

ويأتي إعلان البنتاجون وسط مخاوف في واشنطن بشأن هجوم مستقبلي محتمل ضد تايوان من قبل الصين، والذي تعتبره وزارة الدفاع "تحديًا سريعًا".

ويعد هذا الجهد ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “Replicator” التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية لبناء الآلاف من الروبوتات العسكرية المستقلة الجاهزة للحرب كأدوات “لردع الصراع”.

وقالت كاثلين هيكس، نائب وزير الدفاع الأمريكي، إن الوزارة ستطلب من المشرعين تخصيص 500 مليون دولار لـ Replicator في هذه السنة المالية، ربما كطلب إعادة برمجة، ونصف مليار دولار أخرى في الميزانية التي قدمتها وزارة الدفاع للسنة المالية 2025، حسبما أفاد معهد البحرية الأمريكية.

وإلى جانب الأسطول البحري من الطائرات بدون طيار، تعمل وحدة الابتكار الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع على برامج لتمكين أسراب من الطائرات دون طيار السطحية والمحمولة جواً من البحث عن الأهداف بمفردها، مع اتخاذ قرار الهجوم من قبل المنسقين البشريين.

“عملية عسكرية عميقة”.. قريبًا

وفي تصريح صحفي، قال الأدميرال صامويل بابارو- الذي أكد مجلس الشيوخ مؤخرًا أنه الرئيس التالي للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ - إن التعزيزات العسكرية الصينية والتدريبات حول تايوان تقترب من النقطة التي يمكن عندها "تنفيذ عملية عسكرية عميقة" دون سابق إنذار.

وأضاف بابارو إن قدرات الصين المتزايدة بسرعة هي دعوة لواشنطن للعمل وأن القدرة على نشر عدد كبير من الطائرات دون طيار في المياه التي يتمتع فيها جيش التحرير الشعبي الصيني بميزة هجومية وحسية؛ ستكون أساسية للدفاع المحتمل عن تايوان في صراع مستقبلي.

تايوان تستعد

تهدف تايوان إلى تطوير أسطولها الخاص من الطائرات البحرية دون طيار؛ بهدف التصدي لهجوم برمائي عبر مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 90 ميلاً.

وفي تايوان تم التعاقد مع معهد تشونج شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا لتطوير الأسلحة المملوكة للدولة لإنتاج نموذج أولي لطائرات بحرية دون طيار، مع خطط لتقييم أكثر من 200 وحدة.حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق من هذا الشهر.

ويستهدف البرنامج تطوير نموذجين، كل منهما مصمم للتخفي ومزود بحمولات متفجرة للعمليات المضادة للهبوط والهجمات المفاجئة.

وتعتبر هذه الخطة جزءًا من استراتيجية تايوان للاستفادة من الحرب غير المتكافئة - العمليات العسكرية التي تستخدم منصات وتكتيكات فعالة من حيث التكلفة وعالية الحركة - لتعزيز موقفها الدفاعي ضد التهديدات من جارتها الأكثر قوة.

وتسعى تايوان إلى تكرار نجاحات أوكرانيا فيما يتعلق باستخدام المسيرات والطائرات دون طيار ضد الأسطول الروسي.

وبالنسبة لـ تايوان، تعد الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة لكنها تحافظ على سياسة "الغموض الاستراتيجي" طويلة الأمد لإبقاء الصين في حالة تخمين بشأن ما إذا كانت واشنطن سترسل قوات أمريكية للدفاع عن تايوان. وفقًا لـ “نيوزويك”.

مبادرة Replicator والحروب الكبرى

في نهاية أغسطس العام الماضي، أعلن البنتاجون عن نيته إنشاء الآلاف من أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم خلال العامين المقبلين في محاولة لمواجهة القوة المتنامية للصين ضمن مبادرة Replicator.

ومن خلال البناء السريع للآلاف من "الروبوتات العسكرية ذاتية التحكم "، ستوفر Replicator للولايات المتحدة الأرقام التي تعتبر ضرورية للفوز في الحروب الكبرى في المستقبل، حيث تمثل روسيا "تهديدًا قويا" لكن الصين تمثل "تحدي السرعة" الذي يمكن من خلاله قياس قدراتها العسكرية.