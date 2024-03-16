مصلحة السجون الإسرائيلية: وفاة فلسطيني معتقل بسجن إيشيل

قالت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم السبت إنه تم العثور على جمعة إبراهيم أبو غنيمة، 26 عامًا، فاقدًا للوعي في زنزانته بسجن إيشيل في 12 مارس، وتم نقله إلى المستشفى، الذي أبلغ مصلحة السجون بوفاته.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلي أن سلطات الاحتلال لم تنشر المزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن أبو غنيمة، من سكان هاشم زانا في شمال النقب، واتُهم الشهر الماضي بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة وتم احتجازه حتى نهاية الإجراءات القانونية.

ووفقا للائحة الاتهام، تسلل أبو غنيمة إلى غزة في يوليو 2016، والتقى مع أحد أعضاء حركة حماس، وطلب الانضمام إلى الجناح العسكري للحركة.

وتم نقله لاستجوابه من قبل مسؤولي حماس، حيث كشف لهم عن مواقع قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ثلاثة أشهر من الانتظار في منازل أعضاء حماس، بدأ أبو غنيمة التدريب العسكري مع الحركة، بما في ذلك التدريب المتقدم مع قوة النخبة التابعة للحركة والتي قامت بمحاكاة هجمات على بلدات إسرائيلية والاستيلاء على مواقع عسكرية.

وتقول لائحة الاتهام إنه خلال فترة وجوده في غزة، نفذ أبو غنيمة عمليات مراقبة مختلفة على طول الحدود والتقى بمسؤولين من حماس، وفي عام 2021، سجنت حماس أبو غنيمة لمدة عامين بتهمة “عدم الامتثال للقيود المفروضة عليه”.

وبسبب ضربات الجيش الإسرائيلي بالقرب من السجن الذي كان محتجزا فيه في 7 ديسمبر 2023، تم إطلاق سراح جميع السجناء.

وبعد ثلاثة أيام، حاول أبو غنيمة العودة إلى إسرائيل، حيث اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي، ونقل لاستجوابه من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشين بيت" ثم توجيه التهم إليه.