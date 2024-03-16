عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصلحة السجون الإسرائيلية: وفاة فلسطيني معتقل بسجن إيشيل

صدى البلد

قالت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم السبت إنه تم العثور على جمعة إبراهيم أبو غنيمة، 26 عامًا، فاقدًا للوعي في زنزانته بسجن إيشيل في 12 مارس، وتم نقله إلى المستشفى، الذي أبلغ مصلحة السجون بوفاته.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلي أن سلطات الاحتلال لم تنشر المزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن أبو غنيمة، من سكان هاشم زانا في شمال النقب، واتُهم الشهر الماضي بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة وتم احتجازه حتى نهاية الإجراءات القانونية.

ووفقا للائحة الاتهام، تسلل أبو غنيمة إلى غزة في يوليو 2016، والتقى مع أحد أعضاء حركة حماس، وطلب الانضمام إلى الجناح العسكري للحركة.

وتم نقله لاستجوابه من قبل مسؤولي حماس، حيث كشف لهم عن مواقع قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ثلاثة أشهر من الانتظار في منازل أعضاء حماس، بدأ أبو غنيمة التدريب العسكري مع الحركة، بما في ذلك التدريب المتقدم مع قوة النخبة التابعة للحركة والتي قامت بمحاكاة هجمات على بلدات إسرائيلية والاستيلاء على مواقع عسكرية. 

وتقول لائحة الاتهام إنه خلال فترة وجوده في غزة، نفذ أبو غنيمة عمليات مراقبة مختلفة على طول الحدود والتقى بمسؤولين من حماس، وفي عام 2021، سجنت حماس أبو غنيمة لمدة عامين بتهمة “عدم الامتثال للقيود المفروضة عليه”.

وبسبب ضربات الجيش الإسرائيلي بالقرب من السجن الذي كان محتجزا فيه في 7 ديسمبر 2023، تم إطلاق سراح جميع السجناء.

وبعد ثلاثة أيام، حاول أبو غنيمة العودة إلى إسرائيل، حيث اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي، ونقل لاستجوابه من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشين بيت" ثم توجيه التهم إليه.

مصلحة السجون الإسرائيلية مقتل فلسطيني معتقل بسجن إيشيل سجن إيشيل أبو غنيمة أعضاء حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

مستجدات الطقس.. سحب تغطي شمال وجنوب البلاد وأمطار خلال ساعات

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

تصل لـ 1300 جنيه.. صرف منح استثنائية لهذه الفئات بمناسبة شهر رمضان

ترشيحاتنا

بعد خطأ الـ VAR واشتعال غضب الجماهير.. ما مصير مباراة الأهلي والبنك؟

حشيش وأفيون بـ2.5 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات بقنا

موعد أذان المغرب في القاهرة ومرسى مطروح وبني سويف وباقي محافظات مصر

10 حلقات متبقية.. مدير أعمال مصطفى شعبان يكشف تفاصيل حريق لوكيشن المعلم

وصول وزيرة التضامن الاجتماعي لـ موقع حريق استديو الأهرام بـ الجيزة| فيديو

الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر: الوضع الصحي بغزة على شفا الانهيار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفرة رمضان| طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة

تعليق مثير من جمال شعبان على نقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا| تفاصيل

لإنتاج أرخص سيارة كهربائية.. شراكة جديدة ببن فولكس فاجن وسكودا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

فيديو

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ