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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس عام مع الشغل لـ متهم في أحداث عنف عابدين

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قضت الدائرة الاولى إرهاب ،بمحكمة جنايات أمن الدولة ، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع الشغل ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة فى إعادة محاكمته بأحداث عنف عابدين.  

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.

ووجهت النيابة الي المتهم انه اشترك مع اخرين سبق الحكم عليهم فى الأحداث التى وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير أمام نقابة الصحفيين، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم سيد وزة عضو حركة 6 أبريل.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة نارية

عابدين أحداث عنف عابدين أحداث عنف المستشار محمد السعيد الشربيني ثورة 25 يناير

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