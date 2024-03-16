عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الإرهاب: براءة متهم في أحداث عنف الطالبية

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، ببراءة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى. 

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، وتحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف، وتعطيل المواصلات. 

يذكر أن الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قضت فى 28 يونيو من عام 2018، بالحكم المشدد 15 سنوات غيابيا للمتهم وآخرين.

الطالبية أحداث عنف الطالبية المستشار محمد السعيد الشربيني تعطيل المواصلات منطقة الطالبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

عروض مغرية لـ لاعب الإسماعيلي الشهير فى أندية أوروبية

موضوعات متعلقة

الحبس عام مع الشغل لـ متهم في أحداث عنف عابدين

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

زوجة سائق أوبر المتهم بقـ تل حبيبة الشماع توجه رسالة لوالدتها.. فيديو

بعد وفاة حبيبة الشماع.. رسالة مؤثرة من شقيقة سائق أوبر لعائلتها.. فيديو

أسرة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر تعلن موعد الجنازة والصلاة عليها

قبل ما تسافر.. حالة المرور اليوم على الطرق الصحراوية والسريعة

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف إمبابة لـ 15 أبريل

ترشيحاتنا

حريق استوديو الأهرام.. مدبولي: نتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحادث

شاهد.. اللحظة الأولى لاندلاع حريق استديو الأهرام في الجيزة |خاص

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الفهدة بنت عبدالله بن عبدالعزيز

تحمل مساعدات طبية وغذائية.. الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

داء السكري.. أعراضه وعلاجه وطرق تجنبه

شاهد على حريق ستديو الأهرام: كانوا بيصوروا مشهد والدنيا ولعت بسببه.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية على السحور .. شاهد

لا تشتروا هذه السيارات.. نشطاء يطلقون تحذيرات مثيرة للجدل

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض| تفاصيل

هذا ما قاله صحفيون أمريكيون كانوا على متن طائرة تنزل مساعدات لغزة| صور

فيديو

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

حريق ضخم وهروب الأهالي.. النيران تلتهم ستوديو الأهرام والخسائر بالملايين

15 درجة فرقا| تحذير من تغيرات الطقس المفاجئة.. وهذا الموعد ذروتها

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ