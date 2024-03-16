جنايات الإرهاب: براءة متهم في أحداث عنف الطالبية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، ببراءة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، وتحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف، وتعطيل المواصلات.

يذكر أن الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قضت فى 28 يونيو من عام 2018، بالحكم المشدد 15 سنوات غيابيا للمتهم وآخرين.