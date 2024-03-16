تأجيل إعادة محاكمة متهم ي خلية داعش أكتوبر

قررت الدائرة الاولى إرهاب ، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، السبت، تاجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا ب خلية داعش أكتوبر الإرهابية إلى جلسة 20 مايو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاشتراكه مع آخرين سبق الحكم عليهم في الانضمام لجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى تلقى المتهمين تدريبات عسكرية خارج البلاد وتمكنهم من استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية تفجيرها.