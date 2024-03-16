خالد يوسف: أنا بحب ربنا لأنه الرحمن مش عشان خايف من العقاب

علق المخرج خالد يوسف، على تصريحاته السابقة بأنه لا يخاف من عقاب الله، موضحًا أن هذا التصريح مجتزأ من سياقه، موضحا أن هناك فرقا بين الخوف من عقاب الله والخوف من زعل ربنا.

وأشار خالد يوسف، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يحب ربنا لأنه الرحمن الرحيم الكريم، ويحب عطاءه وكرمه والكون أجمع ولا يحب أن يزعله، قائلًا: "مش فكرة أني خائف من العقاب".

ونوه خالد يوسف، بأن الصحفي هو من اجتزأ الكلام من سياق التصريح من أجل إحداث بلبلة وتوجيه الشتائم للفنان.