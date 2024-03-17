5 أخطاء احذروا من فعلها في حالات الحرائق

نشب أمس حريقا ضخما داخل ستديو الأهرام، والذي يجري بداخله تصوير مسلسل “المعلم”، بطولة الفنان مصطفي شعبان .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس نشوب حريق ستوديو الاهرام وكيفية بدايته وامتداده للعقارات المطلة عليه ما سبب تلك الخسائر.

فى إطار هذا عند حدوث حريق، هناك عدة أخطاء شائعة يجب تجنبها. إليك خمسة أخطاء تحتاجين إلى احتراسها في حالات الحرائق، وفقًا لموقع "fire-extinguisher" البريطاني:

5 أخطاء احذرى من فعلها فى حالات الحرائق

5 أخطاء احذرى من فعلها فى حالات الحرائق

عدم الاتصال بالخدمات الطارئة: يجب عليك الاتصال بفرقة الإطفاء على الفور عندما تكتشفي وجود حريق. لا تفترضي أن شخصًا آخر قد قام بالإبلاغ عن الحريق. سرعة الاستجابة مهمة للحد من الأضرار وإنقاذ الأرواح.

استخدام الماء على حريق الزيوت أو الدهون: عندما يشتعل زيت الطهي أو الدهون، لا تحاولي إخمادها بالماء. إضافة الماء إلى حريق الزيت سيؤدي إلى ردة فعل فورية تُسبب زيادة في حجم النيران ورش الزيت المشتعل في جميع الاتجاهات. استخدمي بدلاً من ذلك غطاء معدني لإغلاق اللهب أو استخدمي جهاز إطفاء الحريق المناسب.

عدم التنفس بشكل صحيح: عند مواجهة حريق، قد يكون هناك دخان كثيف وسام يمكن أن يكون سامًا. عند الهروب من حريق، حافظي على تنفسك من خلال التنفس ببطء من أسفل الصدر واستنشاق الهواء من خلال قميصك المبلل بالماء إذا كان متاحًا.

تجاهل تحذيرات الإنذار: إذا كنت في مكان عام أو في المنزل وسمعت صوت إنذار الحريق، لا تتجاهله أو تفترض أنه كاذب. اتبع الإجراءات المناسبة للخروج بسرعة والتأكد من أن الآخرين حولك يعلمون بالحريق.

العودة إلى المبنى المشتعل: عندما تهربين من حريق، لا تعودي إلى المبنى المشتعل لأي سبب. انتظري وصول فرقة الإطفاء واتبع توجيهاتهم. قد تكون الأمور خطيرة وغير آمنة داخل المبنى المشتعل، وقد يكون هناك خطر من انهيار الهيكل أو انتشار النيران بشكل سريع.

هذه هي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في حالات الحرائق، الأهم هو البقاء هادئة واتخاذ القرارات السليمة وفقًا للوضع.