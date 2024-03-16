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رئيس التحرير
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حوادث

ترميم أو إزالة|قرار عاجل من النيابة لتحديد مصير العقارات المتضررة بحريق ستوديو الأهرام

صدى البلد

واصلت نيابة العمرانية تحقيقاتها في سبيل الكشف عن ملابسات حريق ستوديو الاهرام بعد التهام النيران له بالكامل. 

وشكلت النيابة لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص موقع الحريق والعقارات المتضررة لبيان مدى ملائمتها لترميم أو تحديد حاجتها للإزالة من عدمه بعد تفحم جدرانها. 

واستدعت النيابة المتضررين من سكان تلك العقارات جراء الحريق لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث. 

وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية عن التفاصيل الكاملة لحريق ستوديو الأهرام الذي نشب فجر اليوم السبت في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية. 

وتبين من التحقيقات أن الحريق نشب الساعة الواحدة صباحاً في فترة السحور والتهم لوكيشن التصوير بالكامل على مساحة شاسعة وأسفر عن تفحم محتوياته المكونة من ديكورات أساسها الأخشاب والفون والأقمشة مما ساعد في انتشار النيران بسرعة كبيرة. 

وأضافت تحقيقات نيابة العمرانية أن الحريق أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم فردي شرطة من الحماية المدنية سقط بهما ونش الإطفاء ما أدى لإصابتهما بكسور وخلع في الكتف وأن نقلهما إلى مستشفى الشرطة إضافة إلى 8 مصابين من المواطنين أصيبوا باختصار وخرجوا جميعا من المستشفى بعد إسعافهم بالإسعافات اللازمة. 

وذكرت التحقيقات أن خبراء المعمل الجنائي بدأوا عملهم بأخذ عينات من اللوكيشن المحترق لـ بيان الاسباب الحقيقية ومازال عملهم مستمرًا حتى تلك اللحظة. 

 

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المباني التاريخية بخير.. التحقيقات تكشف عن مفاجأة في حريق ستوديو الأهرام..فيديو

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مشهد أكشن أم قضاء وقدر.. تحقيقات عاجلة من النيابة حول حريق استوديو الأهرام

كما اسفرت التحقيقات عن احتراق 10 عقارات مطلة على استوديو الاهرام بعدما امتدت النيران لهم فقررت النيابة استدعاء المتضررين من الحريق لسماع اقوالهم كما قررت استدعاء مسؤولي ستوديو الاهرام لسؤالهم حول ملابسات الواقعة وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، ومازالت التحقيقات مستمرة. 

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق ستوديو الاهرام بعدما التهمت النيران محتوياته بالكامل حيث مازال سبب الحريق غامضا.

و انتدبت النيابة خبراء الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان اسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق. 

وكشفت التحريات الاولية للاجهزة الامنية بالجيزة عن تحول ستوديو الاهرام لكومة من الرماد بعدما اتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل "النار جابته الارض" خاصة ان الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الفوز والاخشاب و الاقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة. 

وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرا بالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان. 

 

ووصل الى موقع حريق ستوديو الاهرام عدد جديد من سيارات الاطفاء ليرتفع عددها الى ١٨ سيارة لتتمكن من محاصرة النيران بسبب ارتفاع السنة اللهب وخشية امتدادها للعقارات المجاورة. 

انتقلت قيادات مديرية امن الجيزة الى موقع حريق ستوديو الاهرام لمتابعة عمليات اخماد الحريق الهائل الذي نشب منذ قليل في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم. 

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

دفعت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

و اندلع حريق هائل في ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

 

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