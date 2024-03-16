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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

المباني التاريخية بخير.. التحقيقات تكشف عن مفاجأة في حريق ستوديو الأهرام..فيديو

صدى البلد

كشفت تحقيقات نيابة العمرانية عن أن حريق ستوديو الأهرام التهم ديكورات الحارة وهي التي تصور بها المسلسلات التي تحتاج لحارة شعبية. 

وأضافت التحقيقات أن النيران، اندلعت في أرض تبعد عن البلاتوهات والاستديوهات والمباني الرئيسية والتاريخية لاستوديو الأهرام، والذي لم يصبه الأذى.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و وزراء القوة العاملة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والثقافة موقع حريق ستوديو الاهرام بعد الحريق الذي التهمه فجر اليوم السبت. 

ووصل الى مقر الحريق مدبولي والوزراء الاربعة ومحافظ الجيزة لمتابعة اخر عمليات الاطفاء وفحص الخسائر التي لحقت بالاستوديو و الاهالي المتضررين. 

 

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مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

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مشهد أكشن أم قضاء وقدر.. تحقيقات عاجلة من النيابة حول حريق استوديو الأهرام

وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية عن التفاصيل الكاملة لحريق ستوديو الاهرام الذي نشب فجر اليوم السبت في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية. 

وتبين من التحقيقات ان الحريق نشب الساعة الواحدة صباحا في فترة السحور والتهم لوكيشن التصوير بالكامل على مساحة شاسعة واسفر عن تفحم محتوياته المكونة من ديكورات اساسها الاخشاب والفون و الاقمشة مما ساعد في انتشار النيران بسرعة كبيرة. 

وأضافت تحقيقات نيابة العمرانية ان الحريق اسفر عن اصابة ١٠ اشخاص بينهم فردي شرطة من الحماية المدنية سقط بهما ونش الاطفاء ما ادى لاصابتهما بكسور وخلع في الكتف وان نقلهما الى مستشفى الشرطة اضافة الى ٨ مصابين من المواطنين اصيبوا باختصار وخرجوا جميعا من المستشفى بعد اسعافهم بالاسعافات اللازمة. 

وذكرت التحقيقات ان خبراء المعمل الجنائي بدأوا عملهم باخذ عينات من اللوكيشن المحترق ل بيان الاسباب الحقيقية ومازال عملهم مستمرا حتى تلك اللحظة. 

وأسفرت التحقيقات عن احتراق ١٠ عقارات مطلة على استوديو الاهرام بعدما امتدت النيران لهم فقررت النيابة استدعاء المتضررين من الحريق لسماع اقوالهم كما قررت استدعاء مسؤولي ستوديو الاهرام لسؤالهم حول ملابسات الواقعة وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، ومازالت التحقيقات مستمرة. 

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق ستوديو الاهرام بعدما التهمت النيران محتوياته بالكامل حيث مازال سبب الحريق غامضا.

وانتدبت النيابة خبراء الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان اسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق. 

وكشفت التحريات الاولية للاجهزة الامنية بالجيزة عن تحول ستوديو الاهرام لكومة من الرماد بعدما اتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل "النار جابته الارض" خاصة ان الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الفوز والاخشاب و الاقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة. 

وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرا بالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان.

حريق ستوديو الاهرام ستوديو الاهرام المباني التاريخية بخير التحقيقات تفجر مفاجأة

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