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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد الآثار التي خلفها حريق استديو الأهرام في العمرانية في الجيزة، حيث نتج عنه تفحم شقة سكنية واشتعال النيران بالكامل في الاستديوهات.

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شاهد عيان: كانوا بيصوروا مشهد واتقلبت بجد

وتبين من شهود العيان أن أحد السيدات شاهدت لحظة إشتعال النيران في استوديو تصوير مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، وحاولت النداء على غفير الاستديوهات أو أي شخص للانتباه إلا أنه لم ينتبه أحد لذلك، حتى نشب الحريق في الاستديوهات بالكامل وانتقل إلى الشقق السكنية المجاورة لـ ستوديو الأهرام.

وكشف شاهد عيان مفاجأة، قائلا أنا بقالي 55 سنة ساكن في المكان هنا، وكل فترة يحصل مشاكل بينا وبينهم ونطلب أنهم يقطعوا الأشجار اللي بينا وبينهم عشان عاملة مشكلة، واللي حصل إمبارح أنهم كانوا بيصورا حاجة وكانوا بيرموا شماريخ والاستديو كله خشب، وكان اللي بيحصل أنهم كانوا بيصوروا مشهد تمثيلي والشماريخ ولعت النار.

وتابع شاهد عيان على حريق استديو الأهرام، أنهم طالبوا الأجهزة المعنية بالانتقال إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وطوال السنوات الماضية أقاموا العديد من المحاضر، وكنا نستمع أصوات الصراخ والزغاريد طوال تواجدنا في المسكن، وحينما نعود لهم يقولوا أنه مشهد تصويري.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق.

فيما أخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الانقاذ النهري ستوديو الأهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

و اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق .

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

الجيزة الفنان مصطفى شعبان الشماريخ استديوهات مصطفى شعبان مسلسل المعلم مسلسلات رمضان

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