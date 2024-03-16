في نهار رمضان.. شاب يزهق روح والده بسبب المخدرات بالحوامدية

انهى شاب حياة والده بعصا خشبية في نهار رمضان عقب مشاجرة بينهما بسبب إدمان الابن على المخدرات بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال جثة خمسيني إثر ادعاء مشاجرة.

أشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وابنه دائم الشجار معه بسبب تعاطيه للمخدرات، وأفادت التحريات أن المشادة الكلامية التي بدأت بين الأب وابنه تحولت إلى مشاجرة تعدى خلالها الابن على أبيه بشومة على رأسه فأرداه قتيلا.

ألقت مباحث الحوامدية القبض على المتهم وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.