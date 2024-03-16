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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حروق واختناقات.. حصر ضحايا حريق استوديو الأهرام.. فيديو

صدى البلد

تجري قوات أمن الجيزة حصرا لضحايا حريق ستوديو الأهرام عقب إصابة عدد من الحالات بحروق واختناق من بينهم أفراد من قوات الحماية المدنية المشاركة في إخماد النيران. 

ويتم حصر القوات المشاركة والسكان الذين تم اخلائهم من العقارات التي امتدت لها النيران للتأكد من عدم وفاة اي منهم خاصة بعد سقوط ونش من الحماية المدنية وسط النيران ويعلوه فرد شرطة. 

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق ستوديو الاهرام بعدما التهمت النيران محتوياته بالكامل حيث مازال سبب الحريق غامضا.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق. 

وكشفت التحريات الأولية للاجهزة الامنية بالجيزة عن تحول ستوديو الاهرام لكومة من الرماد بعدما اتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل "النار جابته الأرض" خاصة ان الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الفوز والاخشاب و الاقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة. 

 

وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرا لـ التهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان. 

 

واستعانت قوات الإنقاذ النهرى بالسلالم الهيدروليكية لاخفاء العقارات من السكان خاصة في الطوابق العليا. 

وسقط منذ قليل ونش من السلالم الهيدروليكية للحماية المدنية أثناء عمليات إخماد حريق ستوديو الاهرام. 

امتد حريق ستوديو الأهرام إلى ١٠ عقارات مجاورة وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية. 

 

وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بحريق ستوديو الاهرام منها لحدوث انفجارات نتيجة اشتعال النيران. 

ووصل الى موقع حريق ستوديو الاهرام عدد جديد من سيارات الاطفاء ليرتفع عددها الى 30 سيارة لتتمكن من محاصرة النيران بسبب ارتفاع السنة اللهب وخشية امتدادها للعقارات المجاورة. 

انتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حريق ستوديو الاهرام لمتابعة عمليات اخماد الحريق الهائل الذي نشب منذ قليل في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم. 

 

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النار جابته الأرض.. خسائر حريق استوديو الأهرام تقدر بملايين الجنيهات.. فيديو

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

واندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق .

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

فيما تحاول فرق الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على النيران والتي امتدت إلى واجهة عقار مجاور إلى ستديو الأهرام حيث وصلت النيران إلى عددا من الشرفات في العقار المجاور للحريق.

 

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