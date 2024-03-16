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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كومة من الرماد.. لقطات صادمة لمسرح حريق ستوديو الأهرام.. صور

صدى البلد

عقب قرابة ٥ ساعات من حريق ستوديو الاهرام نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران بالاستوديو والعقارات المجاورة لها بعد امتداد النيران اليها. 

وتبين ومن الصور عقب إخماد الحريق أنه حول ستوديو الأهرام الأقدم في مصر إلى كومة من الرماد. 

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق ستوديو الأهرام بعدما التهمت النيران محتوياته بالكامل حيث مازال سبب الحريق غامضا.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق. 

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة عن تحول ستوديو الأهرام لكومة من الرماد بعدما أتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل "النار جابته الارض" خاصة ان الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الفوز والاخشاب و الاقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة. 

 

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وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرا لاتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان. 

واستعانت قوات الإنقاذ البري بالسلالم الهيدروليكية لإطفاء العقارات من السكان خاصة في الطوابق العليا. 

وسقط منذ قليل ونش من السلالم الهيدروليكية للحماية المدنية اثناء عمليات اخماد حريق ستوديو الاهرام. 

امتد حريق ستوديو الاهرام إلى ١٠ عقارات مجاورة واخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية. 

وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بحريق ستوديو الاهرام منها لحدوث انفجارات نتيجة اشتعال النيران. 

ووصل الى موقع حريق ستوديو الأهرام عدد جديد من سيارات الإطفاء ليرتفع عددها الى ٣٠ سيارة لتتمكن من محاصرة النيران بسبب ارتفاع السنة اللهب وخشية امتدادها للعقارات المجاورة. 

انتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة الى موقع حريق ستوديو الأهرام لمتابعة عمليات إخماد الحريق الهائل الذي نشب  في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم. 

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

دفعت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

واندلع حريق هائل في ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق .

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في ستديو الأهرام.

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حريق ستوديو الاهرام ستوديو الاهرام الحماية المدنية النيابة العامة

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