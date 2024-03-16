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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دي تاني مرة.. شاهدة على حريق استديو الأهرام: خدت أحفادي وجريت|فيديو

شاهدة عيان على حريق
شاهدة عيان على حريق ستديو الاهرام

قالت شاهدة عيان على حريق استديو الأهرام، أنا كنت قاعدة أنا وأحفادي عشان جوزي متوفي ومحدش قاعد معايا، وسألت حد فيهم أنتوا ولعتوا البوتوجاز قالولي لا أحنا قاعدين ياتيتا.

وتابعت شاهدة العيان على حريق استديو الأهرام، الحريق بدأت الساعة 1 الفجر وطلعت لفوق جدا وكانت عالية وخوفت وأخدت أحفادي وجريت على الشارع، وكنت مربية شوية طيور فوق السطوح راحوا كلهم، والعمارات اللي جنبي كلها النار وصلت لها، والعمارات دي كلها وصلت لها النار.

وأكدت شاهدة العيان على حريق استديو الأهرام، لما طلعت جريت مجتش إلا لما خلصوا وطفوا قولت أطلع أشوف اللي حصل ولما رجعت وكانوا طفوا النار لقيت كل حاجة اتحرقت وحاجتي راحت كلها، ودي تاني مرة يحصل الحريق ده، من كام سنة كانت شديدة بردو بس مش كدة.

وتابعت شاهدة العيان، وقت ما شوفنا الحريق قولنا لهم ياجدعان الاستديو خشب مينفعش كدة خطر وهيحصل مصيبة ومحدش سمع لنا، والنار ولعت فعلا وحصل اللي حصل واللي كنا خايفين منه وهما كانوا بيصوروا المسلسل قبل الحريق على طول ودي مش أول مرة بس المرة دي أصعب مرة فيهم.

تفاصيل جديدة في حريق ستديو الأهرام

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق. 

فيما أخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الانقاذ النهري استوديو الأهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

و اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق .

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

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