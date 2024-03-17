عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

Kung Fu Panda 4 يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي

Kung Fu Panda 4
Kung Fu Panda 4

تصدر فيلم Kung Fu Panda 4 البوكس أوفيس الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي، ووصلت إيراداته حول العالم إلى حوالي 177 مليون دولار، ومحليا بلغت أرقامه 108 مليون دولار. 

فيلم Kung Fu Panda 4 الذي طرح في دور العرض منذ حوالي 10 أيام، وحقق 30 مليون دولار في عطلة الأسبوع الماضي، و تفوق على فيلم مارك والبيرج الجديد Arthur the King  الذي حقق حوالي 8 مليون دولار. 

فيلم Arthur the King لم يلق إعجاب النقاد، إلا أن شباك التذاكر وضعه في مكانة جيدة  وجاء في المركز الثالث في انطلاقة عرضه بعدما بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 19 مليون دولار. 

فيلم Kung Fu Panda 4 من بطولة أوكوافينا، جاك بلاك، برايان كرانستون، جيمس هونج، فيولا ديفيس، داستان هوفمان، كي هيو كوان، وإخراج مايك ميتشيل. 

تدور أحداث فيلم  Kung Fu Panda 4 حول بو الذي عين قائدا روحيا لوادي السلام، وخرج في رحلة بحث عن محارب تنين جديد وتدريبه، في الوقت الذي يواجه فيه خطط الساحرة الشريرة لإعادة استدعاء جميع الأشرار الرئيسيين الذين هزمهم بو في الأجزاء السابقة. 

وفي المركز الثاني، حقق فيلم "Dune: Part Two" إيرادات هائلة بلغت 29 مليون دولارفي عطلة نهاية الأسبوع الثالث لإصداره.

حقق الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي 205 ملايين دولار في أمريكا الشمالية وأكثر من 400 مليون دولار على مستوى العالم. 

ومن المتوقع أن يتفوق فيلم "Dune 2" على سابقه، الذي حقق 433 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

Kung Fu Panda Kung Fu Panda 4 الخيال العلمي البوكس اوفيس بوكس اوفيس فيلم Dune شباك التذاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

سبب حريق مول القاهرة الجديدة.. مفاجأة

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

ترشيحاتنا

النائب محمد أبوالعينين: الدول الأوروبية تتعامل مع الرجل القوي في المنطقة.. فيديو

لماذا لم يسلم نفسه.. دفاع حبيبة الشماع يكشف تفاصيل مثيرة | فيديو

أحمد داش: «أنا ماشي في الاتجاه الصح.. والمتحدة ضَهر ليا»

الصحة تُحدد فئات ممنوعة من مغادرة المنزل - تعرف على التفاصيل

انفراد.. اعترافات مسئول البحث الجنائي بالمطار في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر.. 7.4 مليار يورو لدعم الإصلاحات والتنمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها | شاهد

بفستان أنيق.. نرمين الفقي تستعرض جمالها داخل السيارة

بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

سحورك عندنا.. فول بالطحينة مع بيض بالخضار

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ