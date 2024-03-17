Kung Fu Panda 4 يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي

تصدر فيلم Kung Fu Panda 4 البوكس أوفيس الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي، ووصلت إيراداته حول العالم إلى حوالي 177 مليون دولار، ومحليا بلغت أرقامه 108 مليون دولار.

فيلم Kung Fu Panda 4 الذي طرح في دور العرض منذ حوالي 10 أيام، وحقق 30 مليون دولار في عطلة الأسبوع الماضي، و تفوق على فيلم مارك والبيرج الجديد Arthur the King الذي حقق حوالي 8 مليون دولار.

فيلم Arthur the King لم يلق إعجاب النقاد، إلا أن شباك التذاكر وضعه في مكانة جيدة وجاء في المركز الثالث في انطلاقة عرضه بعدما بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 19 مليون دولار.

فيلم Kung Fu Panda 4 من بطولة أوكوافينا، جاك بلاك، برايان كرانستون، جيمس هونج، فيولا ديفيس، داستان هوفمان، كي هيو كوان، وإخراج مايك ميتشيل.

تدور أحداث فيلم Kung Fu Panda 4 حول بو الذي عين قائدا روحيا لوادي السلام، وخرج في رحلة بحث عن محارب تنين جديد وتدريبه، في الوقت الذي يواجه فيه خطط الساحرة الشريرة لإعادة استدعاء جميع الأشرار الرئيسيين الذين هزمهم بو في الأجزاء السابقة.

وفي المركز الثاني، حقق فيلم "Dune: Part Two" إيرادات هائلة بلغت 29 مليون دولارفي عطلة نهاية الأسبوع الثالث لإصداره.

حقق الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي 205 ملايين دولار في أمريكا الشمالية وأكثر من 400 مليون دولار على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يتفوق فيلم "Dune 2" على سابقه، الذي حقق 433 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.