أمطار وسيول في بعض المناطق.. تحذير هام من هيئة الأرصاد

كشف أحدث بيان لـ هية الأرصاد الجوية عن توقعات بسقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، وقد تصل الأمطار إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى مناطق من جنوب الصعيد.

سقوط أمطار على جنوب الوجه البحري

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى.

نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ودرجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية وجنوب الصعيد 24 درجة مئوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الاثنين الموافق 18 مارس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للدفء على جنوب سيناء، بينما يسود بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 14

رفح 21 9

رأس سدر 22 12

نخل 22 12

كاترين 20 7

الطور 20 15

طابا 21 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 18 10

السلوم 18 9

سيوة 22 9

رأس غارب 26 17

الغردقة 26 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 29 18

حلايب 28 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 13

المنيا 23 12

أسيوط 22 13

سوهاج 23 13

قنا 24 15

الأقصر 25 16

أسوان 23 16

الوادي الجديد 26 15

أبوسمبل 23 16

