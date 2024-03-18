عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار وسيول في بعض المناطق.. تحذير هام من هيئة الأرصاد

صدى البلد

كشف أحدث بيان لـ هية الأرصاد الجوية عن توقعات بسقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، وقد تصل الأمطار إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى مناطق من جنوب الصعيد.

txt

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

txt

الجو هيقلب تاني.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

txt

محافظ قنا يعلن حالة الطوارئ تزامناً مع تحذيرات الأرصاد الجوية

txt

الربيع يواجه الشتاء| الأرصاد تحذر من تقلبات حادة الأحد.. وبيان تفصيلي مرتقب

سقوط أمطار على جنوب الوجه البحري

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى.

نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ودرجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية وجنوب الصعيد 24 درجة مئوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الاثنين الموافق 18 مارس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للدفء على جنوب سيناء، بينما يسود بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 22 12
6 أكتوبر 23 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 22 13
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 12
دمياط 20 14
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 12
العريش 21 14
رفح 21 9
رأس سدر 22 12
نخل 22 12
كاترين 20 7
الطور 20 15
طابا 21 14
شرم الشيخ 27 17
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 18 10
السلوم 18 9
سيوة 22 9
رأس غارب 26 17
الغردقة 26 16
سفاجا 27 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 29 18
حلايب 28 20
أبو رماد 28 18
رأس حدربة 28 18
الفيوم 22 12
بني سويف 22 13
المنيا 23 12
أسيوط 22 13
سوهاج 23 13
قنا 24 15
الأقصر 25 16
أسوان 23 16
الوادي الجديد 26 15
أبوسمبل 23 16
 

الأرصاد امطار السيول مناطق الرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

لحظة اشتعال النيران في فندق الجوهرة بالهرم.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد فرز أكثر من 99%.. فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالانتخابات الروسية

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات

أمطار وسيول في بعض المناطق.. تحذير هام من هيئة الأرصاد

وحش مصر.. كهربا يوجه رسالة لحارس مرمى الأهلي

أحمد مرغني: الزمالك تطور فنيًا تحت قيادة جوميز

1500 حسنة كل يوم في رمضان لمن ردد 3 كلمات بعد كل صلاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الموعد المناسب لتناول أدوية الحموضة في رمضان

فستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

عايز تشتري لاب توب جديد.. أفضل أجهزة من أسوس بسعر وإمكانيات لن تتكرر

لوك جديد.. مي كساب تبهر متابعيها بقصة شعر مختلفة

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ