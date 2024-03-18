ستصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الشتاء، موضحة أن نهاية الشتاء سيكون في نهاية الأسبوع الحالي وتحديدًا يوم الخميس المقبل.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هيئة الأرصاد نوهت بحالة عدم الاستقرار التي بدأت من يوم الأحد، والذروة يوم الأثنين وستنتهي غدًا الثلاثاء.



ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، وهناك كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، وأن أمطار اليوم ستكون أعلى من أمس، وستكون الأمطار من متوسطة لـ رعدية، ولذلك على الجميع توخي الحذر، وأنه من المتوقع أن يكون هناك سيول ببعض المناطق بجنوب البحر الأحمر وجنوب الصعيد.



وأشارت إلى أن الأمطار ستصل القاهرة من مساء اليوم وستكون من متوسطة لـ خفيفة، ولذلك على الجميع الحذر من أمطار اليوم.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 14

رفح 21 9

رأس سدر 22 12

نخل 22 12

كاترين 20 7

الطور 20 15

طابا 21 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 18 10

السلوم 18 9

سيوة 22 9

رأس غارب 26 17

الغردقة 26 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 29 18

حلايب 28 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 13

المنيا 23 12

أسيوط 22 13

سوهاج 23 13

قنا 24 15

الأقصر 25 16

أسوان 23 16

الوادي الجديد 26 15

أبوسمبل 23 16

