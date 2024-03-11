كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هذه الفترة من السنة تشهد تباينا في قيم الحرارة نهارا وليلا، مشيرةً إلى أنها مرتبطة بالكتل الهوائية الصحراوية، وبالتالي تشهد فترة النهار دفئا بشكل كبير وفترة الليل تشهد برودة شديدة وبخاصة في المدن الجديدة والمدن المفتوحة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: "اعتبارا من اليوم، ستبدأ ارتفاعات تدريجية في قيم الحرارة، حيث سيبدأ اليوم تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية التي ستؤثر في معظم محافظات الجمهورية".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "كما سيبدأ تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 24 درجة مئوية بارتفاع درجتين عن الأمس".