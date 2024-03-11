عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هذه الفترة من السنة تشهد تباينا في قيم الحرارة نهارا وليلا، مشيرةً إلى أنها مرتبطة بالكتل الهوائية الصحراوية، وبالتالي تشهد فترة النهار دفئا بشكل كبير وفترة الليل تشهد برودة شديدة وبخاصة في المدن الجديدة والمدن المفتوحة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: "اعتبارا من اليوم، ستبدأ ارتفاعات تدريجية في قيم الحرارة، حيث سيبدأ اليوم تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية التي ستؤثر في معظم محافظات الجمهورية".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "كما سيبدأ تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 24 درجة مئوية بارتفاع درجتين عن الأمس".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

قرار عاجل بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان وإجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

سيف زاهر يعلن عن مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

ننشر تفاصيل تنفيذ برامج التعاون الإنمائي الجارية في مجال التعليم

الإمارات ومصر تنفذان ثامن إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن اغتيال القيادي بكتائب القسام مروان عيسى

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

بالأرقام.. خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. مخاطر تناول الشوربة بهذه الطريقة

لماذا استهدف الحرس الإمبراطور الروماني إيل جبل ووالدته

اقتصادية جدا .. طريقة عمل الكنافة بالمهلبية بدون فرن

في أول أيام رمضان.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ