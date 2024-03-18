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حوادث

أسرار لأول مرة.. صدى البلد في حوار مع المستشارة هايدي الفضالي|فيديو

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد مهدي مع المستشارة هايدي الفضالي

أجرى موقع صدى البلد حوارا صحفيا مع المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة جنايات الأحداث سابقا والتي تحدثت عن جرائم الأحداث وبعض القوانين والأسرار الهامة من محاكم جنايات الأحداث، وكذلك مشاكل المطور العقاري ومشكلات فتيات التيك توك.

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صدى البلد يحاور المستشارة هايدي الفضالي

وكشفت المستشارة هايدي الفضالي في حوارها مع موقع صدى البلد العديد من القضايا الهامة، حيث تطرقت إلى حياتها الشخصية وأسرار وتفاصيل مشوارها القضائي حتى وصلت إلى رئيس محكمة جنايات الأحداث، معلقة على أنها واحدة من أفضل 12 قاضية مصرية.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي إنها كانت رئيس محاكم جنح مستأنف وأخيرا رئيس محكمة جنايات الأحداث، والبعض يعتقد أن القاضي ليس إنسانا عاديا ولكنه إنسان عادي يمكن ألا ينام بسبب قضية أو حكم ويسأل نفسه هل الحكم صحيح أم لا وهل أوفيت بذلك أم لا.

وتابعت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة جنايات الأحداث في حوار مع صدى البلد، عن دور الأحداث وأيضا محاكم جنايات الأحداث، والجرائم الإلكترونية لا سيما تولي المرأة منصب قيادي في السلك القضائي ما بين النائب العام أو وزارة العدل وذلك بعد وصول المرأة في المناصب العديدة في القضاء.

كما كشفت المستشارة هايدي الفضالي، خلال الحوار رأيها في قضايا فتيات التيك توك وأغرب قضية نظرتها في محكمة جنايات الأحداث، وتفاصيل نصب المطور العقاري، وكذا بعض القوانين والكبسولات القضائية الهامة والغريبة والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين.

وينشر موقع صدى البلد على مدار الأيام القادمة حوارا مع المستشارة هايدي الفضالي رئيس محاكم جنايات الأحداث والتي تتحدث فيه عن العديد من الخبايا والأسرار والقضايا الهامة.

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