أغرب من الخيال.. سيدة تستغيث من زوجها: بياكل زجاج النيش| فيديو

بتشتكي من القوة المفرطة الخاصة بجوزها.. بهذه الكلمات كشفت المحامية نهى الجندي قصة سيدة تستغيث من قوة زوجها المفرطة، حيث تبين أن زوج السيدة كان يأكل الزجاج من النيش.

زوجة تستغيث من قوة زوجها المفرطة

وقالت المحامية نهى الجندي، سيدة تشتكى من قوة زوجها المفرطة حيث أن الزوجة كانت تشكو زوجها لأنه يأكل الزجاج في النيش، حيث كان يحضر الكوبايات من النيش ويأكلها مثل الذين يأكلون اللحوم النية والحديد، وأنه يأذي نفسه وأن الابن بدأ في أذية نفسه.

وتابعت المحامية نهى الجندي، أن الابن أصيب بـ غرز وجروح بسبب تقليد والده حتى أنها طلبت أكثر من مرة عرض زوجها على طبيب نفسي، حتى تحفظ نفسها إلا أنه رفض ذلك، لكشف سبب الحالة والتشخيص الفعلي لكن هو بيقول إن الحالة عنده من وهو 16 سنة.

وأضافت الجندي لـ صدى البلد، وهي طبعا بتقول مكنتش تعرف قبل الجواز لأنه مش طبيعي أنه هيروح البيت عندهم وياكل كوباية وهو بيشرب عندهم، والحياة الطبيعية بينهم كانت بالشكل ده في أول الجواز، وقالت أنه صارحها لكن افتكرت أنه بيهزر أو بيقول كلام وخلاص.

واستكملت المحامية نهى الجندي، كان عندي طاقم كوبايات سعره 3 آلاف جنيه وفي أسبوع كان واكله، وطلبوا تشخيص الحالة لكن مكنش في تشخيص له، وأنا كنت مستغربة الموضوع في البداية لكن القضية غريبة جدا وبياكل قائمة المنقولات لدرجة أنها بتشتري كوبايات بلاستيك وكوبايات معدن عشان ما يأكلهاش.