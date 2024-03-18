عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أغرب من الخيال.. سيدة تستغيث من زوجها: بياكل زجاج النيش| فيديو

المحامية نهى الجندي
المحامية نهى الجندي

بتشتكي من القوة المفرطة الخاصة بجوزها.. بهذه الكلمات كشفت المحامية نهى الجندي قصة سيدة تستغيث من قوة زوجها المفرطة، حيث تبين أن زوج السيدة كان يأكل الزجاج من النيش.

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

انفراد.. اعترافات مسئول البحث الجنائي بالمطار في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

زوجة تستغيث من قوة زوجها المفرطة

وقالت المحامية نهى الجندي، سيدة تشتكى من قوة زوجها المفرطة حيث أن الزوجة كانت تشكو زوجها لأنه يأكل الزجاج في النيش، حيث كان يحضر الكوبايات من النيش ويأكلها مثل الذين يأكلون اللحوم النية والحديد، وأنه يأذي نفسه وأن الابن بدأ في أذية نفسه.

وتابعت المحامية نهى الجندي، أن الابن أصيب بـ غرز وجروح بسبب تقليد والده حتى أنها طلبت أكثر من مرة عرض زوجها على طبيب نفسي، حتى تحفظ نفسها إلا أنه رفض ذلك، لكشف سبب الحالة والتشخيص الفعلي لكن هو بيقول إن الحالة عنده من وهو 16 سنة.

 

وأضافت الجندي لـ صدى البلد، وهي طبعا بتقول مكنتش تعرف قبل الجواز لأنه مش طبيعي أنه هيروح البيت عندهم وياكل كوباية وهو بيشرب عندهم، والحياة الطبيعية بينهم كانت بالشكل ده في أول الجواز، وقالت أنه صارحها لكن افتكرت أنه بيهزر أو بيقول كلام وخلاص.

 

واستكملت المحامية نهى الجندي، كان عندي طاقم كوبايات سعره 3 آلاف جنيه وفي أسبوع كان واكله، وطلبوا تشخيص الحالة لكن مكنش في تشخيص له، وأنا كنت مستغربة الموضوع في البداية لكن القضية غريبة جدا وبياكل قائمة المنقولات لدرجة أنها بتشتري كوبايات بلاستيك وكوبايات معدن عشان ما يأكلهاش.

نهي الجندي القوة المفرطة المحامية نهى الجندي سيدة تستغيث طبيب نفسي قائمة المنقولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

أمريكا وكوريا الجنوبية يعدان مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن الأسلحة النووية

بابها مفتوح وخيرها ممنوح.. فضل التوبة وأهميتها في شهر رمضان

أغرب من الخيال.. سيدة تستغيث من زوجها: بياكل زجاج النيش| فيديو

الاتحاد الأوروبي يوافق على معاقبة المستوطنين الإسرائيليين

مسئول إسرائيلي: تشاؤم في تل أبيب من مفاوضات الدوحة بشأن الرهائن

تركيا تتخذ إجراءات صارمة ضد شركة ميتا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. درة تثير الجدل رفقة زوجها وأصدقائها| شاهد

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها رفقة أصدقائها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ