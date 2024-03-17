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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. اعترافات مسئول البحث الجنائي بالمطار في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

اعترافات مثيرة كشفها المتهمون في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التي حملت رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج، والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 39 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ تزوير إقامات عناصر الإخوان.

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اعترافات متهم بـ قضية تزوير إقامات الإخوان بالخارج

وأدلى المتهم التاسع عشر السيد محمد بإعترافات تفصيلية في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا حول قضية تزوير إقامت عناصر الإخوان بالخارج، حيث اعترف بتمويله إرهابيين بمعلومات مع علمه بذلك، وأخذه عطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجباته الوظيفية حيث كان يعمل أمين شرطة بإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الجوي.

وقال المتهم في إعترافاته بتحقيقات قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، أنه يعمل منذ عام 2007 أمين شرطة بإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الجوي، وكان اختصاصه الوظيفي بالكشف الجنائي عن المستوقفين في المطار من خلال المعلومات المسجلة في أجهزة الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام.

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وتابع المتهم في إعترافاته بقضية تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج، أنه تعرف في غضون عام 2021 على متهم في ذات القضية وفي نهاية ذات العام طلب المتهم منه الاستعلام عن بيانات الحالة الجنائية لبعض الأشخاص مقابل تقاضيه مبلغ ألف جنيه عن الواحد فيهم.

واستكمل المتهم في إعترافاته بقضية تزوير الإقامات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي ينفرد بها موقع صدى البلد، أن المتهم في غضون 2021 وحتى أغسطس 2022 أرسل له صور بطاقات تحقيق شخصية وجوازات سفر للاستعلام عن بيانات أصحابها كاتفاقهما وبحث عنها عبر الحاسب الآلي لوحدة البحث الجنائي محل عمله.

وأكد المتهم في إعترافاته بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أنه أمد المتهم بما أسفر عنه البحث عبر تطبيق الواتساب وحول له المذكور المبالغ المالية المتفق عليها واستلمها عبر تطبيق فودافون كاش من محل تجاري مجاور لمسكنه وأن من بين أولئك الأشخاص متهمين في قضايا انضمام إلى جماعات ارهابية ومدرجين على قوائم الإرهاب.

عناصر الإخوان مطار القاهرة الجوى مطار القاهرة موقع صدى البلد نيابة أمن الدولة العليا جوازات سفر تزوير إقامات

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