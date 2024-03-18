انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

ينفرد موقع صدى البلد بتفاصيل جديدة في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، حيث كشفت زوجة السائق محمود المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع تفاصيل هامة ومطلب المتهم من داخل محبسه، والذي طلب صورة لأبنائه ورفض زيارتهم له في هذه الحالة.

تفاصيل مطلب المتهم في واقعة حبيبة الشماع

وقالت زوجة السائق محمود، أنا بترحم على حبيبة الشماع أن ربنا يرحمها ويصبر أهلها، وأنا كنت عند محمود ومرضتش أعرفه أنها توفت ومش عارفة أقوله ايه وهو في كل زيارة بيسأل عن الأولاد ولكن مش عايز يشوفهم وهو في الحالة دي وأنا ابني الصغير عنده 5 سنين مش قادر ينسى شكل باباه لما جم ياخدوه من البيت.

وتابعت ، وكل شوية ابني يعيط وحابس نفسه في الأوضة وبيقول مش هخرج من الأوضة الا لما بابا يرجع، ولما زورت محمود قالي روحي لأهل البنت وقوللهم أني معملتش حاجة ولا جيت جنبها، وقوللهم أنا موقفتش عشان خوفت من الناس وخوفت حد يعمل حاجة معايا وفعلا هو مظلوم جدا.

وكانت والدة حبيبة الشماع فتاة الشروق، قالت خلال التحقيقات اسمي دينا إسماعيل ٤٧ سنة - ربة منزل، وبنتي حبيبة الشماع ٢٢ سنة خريجة كلية إعلام، واللي حصل يوم الواقعة أن حبيبة كانت في البيت وكانت رايحة مصر الجديدة وركبت أوبر لكن فجأة حصل اللي حصل، ولقيت حد بيتصل بيا وبيقولي بنتي مرمية في الطريق واتنقلت المستشفي.

وتابعت والدة حبيبة الشماع في التحقيقات، يوم ٢١ فبراير حبيبة طلبت أوبر حوالي الساعة ٦.٣٠ كانت رايحة من مدينتي لمصر الجديدة، وبعد حوالي ربع ساعة جالي تليفون من تليفونها من واحد بيقولي أن حبيبة مرمية على طريق السويس ومصابة وتم نقلها لمستشفى الشروق العام، وبعدها تم تحويلها للمركز الطبي، وأن الاصابات اللي فيها كبيرة.

وأكدت والدة حبيبة الشماع، الشخص ده قالي أنه شاف حبيبة وهي بتنط من عربية على الطريق وأن العربية دي لونها أبيض، وكمان قالي أنه اتكلم مع حبيبة قبل ما تفقد وعيها وقالت له الراجل ده كان عايز يخطفني وهي نطت عشان تهرب منه، وده قبل كارتة مدينتي بحوالي ٢٠٠ متر، باتجاه مصر الجديدة.

وتابعت والدة حبيبة الشماع، لما روحت المستشفى حبيبة كانت مش في وعيها خالص وفاقدة الوعي تماما وعرفت أن بنزي عندها كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكدمات في جسمها، وأنا بوجه اتهام لسائق أوبر بمحاولة خطف بنتي والتسبب في إصابتها بالإصابات اللي قولتها نتيجة أن خوفها وخلاها تنط من العربية.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، كما ينظر قاضي المعارضات قرار تجديد حبس المتهم - سائق أوبر - في واقعة تسببه بإصابات فتاة الشروق حبيبة الشماع، وذلك بعد الاستماع لأقوال شاهد العيان في الواقعة، حيث تبين من التحقيقات إصابة حبيبة الشماع بإصابات بالغة في الرأس وكسر في المخ ونزيف.