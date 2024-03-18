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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفاع حبيبة الشماع يكشف آخر لحظات الرعب داخل سيارة أوبر| فيديو

صدى البلد

 اكد الدكتور محمد امين دفاع الراحلة حبيبة الشماع ان بالتأكيد ما قامت حبيبة بفعله بالقفز من السيارة لم يكن طبيعى وانه بالتأكيد تعرض لشئ ما ارعبها.

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واضاف انه بالتأكيد قبل ان تقوم حبيبة بالقفز من السيارة طلبت من السائق الوقوف ولكنه لم يستجب لها وهو ما دفعها للقفز من السيارة خوفا من شئ ما. 

 مضيفا انه تم القبض على المتهم بعد ٢٠ ساعة من الواقعه فمن الممكن ان يكون هناك اداة جريمة تم اخفائها من السيارة.

 وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها. 

 ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة علي أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط مواساة من الأهل والأقارب وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء. 

 وودعت الأسرة جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

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