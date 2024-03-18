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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تعلن فتح باب الترشح لانتخابات المؤسسات القومية

صدى البلد

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، فتح باب الترشح لانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 مارس وحتى يوم  4 إبريل 2024.

وشكلت الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

ووفقا لقرار الهيئة فإن الانتخابات ستتم في مؤسسة الأهرام يوم 13 مايو 2024، يعقبها الانتخابات في مؤسستي أخبار اليوم، ودار الهلال يوم  16 مايو 2024، ثم مؤسستي دار التحرير، وروزاليوسف يوم 19 مايو 2024، وأخيرا دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط يوم 22 مايو 2024، وسيتم إعلان النتيجة يوم  26 مايو 2024.

وحددت الهيئة في قرارها، المستندات المطلوبة والمرفقة بطلب الترشيح وهي: بيان بالحالة الوظيفية للمرشح معتمد ومختوم من المؤسسة يتضمن بيانا باسم المرشح ومهنته ومدة خدمته، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة في العمل بالمؤسسة بالنسبة للمرشحين لعضوية الجمعية العمومية، و7 سنوات متصلة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة من تاريخ التعيين.

وتتضمن المستندات أيضا بيانا معتمدا ومختوما من المؤسسة بما إذا كان قد صدر ضده أحكام جنائية أو قرارات تأديبية من عدمه، وبيانا بالسيرة الذاتية موضحا بها المؤهل الدراسي والخبرات العملية والصفة التي سيرشح على أساسها، وإقرارا بإلتزامه بأحكام وقوانين واللائحة المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، والمؤسسات الصحفية القومية.

إلى جانب ذلك يجب أن يتقدم المرشح بإقرار بعدم وجود أى حالة تعارض في المصالح وفقا للقانون وإقرار آخر بعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تتم لحساب المؤسسة.

وبالنسبة للصحفيين ترفق صورة من بطاقة عضوية نقابة الصحفيين السارية في تاريخ التقدم بطلب الترشيح.

ووفقا لقرار الهيئة فإن إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين سيتم خلال الفترة من 14 - 16 إبريل 2024، وستخصص الفترة من 17 - 22 إبريل لتلقي الطعون على أن يتم البت فيها يومي 23 - 24 إبريل.

وحددت الهيئة يوم 28 - 4 - 2024 لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي وحتى يوم 8 مايو 2024، ويلتزم الجميع بالصمت الانتخابي خلال الفترة من 9 - 12 مايو 2024.

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