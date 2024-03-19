اتق الله تجد المخرج.. مرتضى منصور: بصلي الفجر حاضر من 2004 |فيديو

قال مرتضى منصور عن مسلسل الحشاشين إن الإخوان هيشتموني لو قلت إني بحبه، وهيقولوا حشاشين إيه يا حشاش.

مرتضى منصور: بصلي الفجر حاضر من 2004

وتابع مرتضى منصور قائلا «البلد دي بلد عظيمة ومحمية، واتقي الله تجد مليون مخرج، في مسلسلات قوية وفي مسلسلات كلها عنف مش بندور على اللي حصل للشعب طيب ندور على المسلسلات اللي بتتعرض».

وأكد مرتضى منصور «أنا بصلي الفجر حاضر وملتزم في الصلاة من سنة 2003 وهتلاقي الناس بقى ضربولي دقن وهيقولوا مولانا مرتضى منصور، لكن الإخوان هيقولوا عليا حشاش لو قولت أن مسلسل الحشاشين كويس».

وقال مرتضى منصور، هي الحاجات اللي بيعملها رامز جلال فيها هزار، عبدالناصر زيدان ايده اتكسرت هو ده هزار، واللي بنشوفه - من آمن العقاب - أولا الصور اللي بتتنشر تفطر الناس، تروح أي كوافير تشوف البنات بتتعلم إيه من اللي بتشوفه.

وتابع مرتضى منصور لـ صدى البلد، دي صورة جت على التلفزيون للفنانة رانيا يوسف في رمضان ده يحصل إزاي، في إعلان على المحور متعلق والناس بتشوفه في رمضان، وإزاي يحصل كدة اصلا والناس هتفطر على الصورة.

وأكد مرتضى منصور، الإعلان على محور 26 يوليو في رمضان والناس كلها بتشوفه طيب إزاي كدة تظهر رانيا يوسف بصورة زي دي، اللي لما قبل كدة راحت النيابة قالت لا مكنتش اقصد.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم قضية بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي وتم إحالتها للاختصاص، حيث أكد المستشار مرتضى منصور أن هناك حكما من محكمة الجنايات بأن عضوية هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزورة.

وقد تدخل المستشار مرتضى منصور رئيس النادى السابق، وأكد الجلسة الماضية إن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.