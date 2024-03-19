وسائل إعلام روسية تعلن وفاة الملك تشارلز بسبب السرطان.. ما القصة؟

أثارت وسائل إعلام روسية جدلا واسعا بخصوص وفاة ملك المملكة المتحدة تشارلز، بعد أن نشرت أخبار كاذبة تدعي أن الملك تشارلز توفي، بسبب معاناته مع السرطان.

وانتشر تقارير روسية على وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الملك تشارلز البالغ من العمر 75 عامًا، توفي بسبب مضاعفات مرض السرطان.

وأثارت هذه المعلومات المغلوطة، التي انتشرت بسرعة عبر مختلف المواقع الإخبارية وقنوات التواصل الاجتماعي الروسية، البلبلة والقلق، قبل أن يتم دحضها بسرعة.

بيان مزيف بوفاة الملك تشارلز

وانتشرت هذه التقارير، مصحوبة ببيان مزيف منسوب إلى قصر باكنغهام، الذي يعلن فيه وفاة الملك المفاجئة، بعد معاناته مع مرض السرطان.

وكانت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، من بين وسائل الإعلام التي نشرت هذه الرواية الكاذبة، لكنها تراجعت عن ادعاءاتها بعد فترة وجيزة.

وبسبب ذلك، أصدرت السفارة البريطانية في كييف ردًا رسميًا، بعد موجة من التقارير الكاذبة الواردة من وسائل الإعلام الروسية، التي زعمت وفاة الملك تشارلز.

ولا يزال مصدر هذه الحملة الخادعة غامضا، بينما أشار بعض المراقبين إلى وجود صلة محتملة بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة، وخاصة في أعقاب الانتقادات الدولية الموجهة لنتائج الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وجاءت إصابة الملك تشارلز بالسرطان، بعد أسبوع واحد فقط من خروجه من المستشفى وانتهائه من علاج تضخم البروستاتا.

وخلال إجراء الملك تشارلز لعملية خاصة بتضخم البروستاتا، اكتشف الأطباء مسألة طبية منفصلة مثيرة للقلق، وحددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلًا من أشكال السرطان.

وبالرغم من أن قصر بكنجهام لم يكشف عن نوع السرطان المصاب به الملك، لكن يحتمل أن يكون مصابا بنوع من السرطان الذي يظهر مع التقدم في العمر مثل، سرطان البروستاتا، سرطان الرئة، سرطان القولون والمستقيم.

وفي السياق نفسه، رفضت السفارتان البريطانيتان في موسكو وكييف أمس الاثنين، تقارير إعلامية روسية تزعم وفاة الملك تشارلز الثالث.

وقال منشور كبير ذو خلفية حمراء في صفحة سفارة المملكة المتحدة في روسيا على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) إن: "التقارير حول وفاة الملك تشارلز مزيفة"، وكانت المعلومات متاحة أيضا باللغة الروسية.

وتم كتابة هذه الجملة فوق منشور مستطيل بخلفية حمراء، وإن كانت أصغر من تلك الموجودة على صفحة سفارة المملكة المتحدة في روسيا، ومتاحة باللغتين الإنجليزية والأوكرانية.

والجدير بالذكر، أن التقارير الكاذبة انتشرت في البداية بعد ظهر أمس الاثنين، على الجزء الناطق بالروسية من الإنترنت، دعمته قنوات تليجرام المتخصصة في التقارير المثيرة.

وسوف نرصد لكم أسباب الوفاة بمرض السرطان، والتي جاءت كالتالي:

السرطان ليس مميتًا دائمًا، لكن الكثير من المرضى يموتون بسبب المرض نتيجة الأسباب التالية:

- فشل الأعضاء بسبب حجم الورم وضغطه.

- المضاعفات أثناء الجراحة.

- تمزق الأعضاء بسبب حجم الورم.

- العدوى.

وعندما يتم اكتشاف السرطان مبكرًا، غالبًا ما يكون علاجه أسهل وأقل عرضة للوفاة، وفي هذه الحالات، يمكن علاج السرطان عن طريق الجراحة والعلاجات مثل العلاج الكيميائي.

كيف يسبب السرطان الوفاة؟

وتعتمد الوفاة نتيجة الإصابة بالسرطان على عدة عوامل، مثل مرحلة السرطان، على سبيل المثال، لا يمكن علاج السرطان في مراحله النهائية ولكن يمكن علاجه في المراحل المبكرة.

ونظرًا لأن جميع أعضاء الجسم متصلة بطريقة أو بأخرى، فكل ما يتطلبه الأمر للوفاة هو أن يبدأ أحد الأعضاء في التوقف عن العمل، وقد تبدأ بقية الأعضاء في أن تحذو حذوه، وفي النهاية يموت الشخص المصاب بالسرطان.

واعتمادا على أنواع السرطان، يمكن أن يختلف سبب الوفاة، كما يلي:

- سرطان العظام

يعد فرط كالسيوم الدم الخبيث أحد الاضطرابات الأكثر شيوعًا الموجودة لدى المرضى المصابين بالسرطان في مرحلة متقدمة، حيث يؤثر على ما يصل إلى 44% من المرضى.

مع تقدم السرطان، تجد بعض الخلايا السرطانية طريقًا إلى مجرى الدم، وعندما يحدث هذا، يمكن لهذه الخلايا السرطانية أن تنتقل بسهولة في جميع أنحاء الجسم بأكمله.

ويعاني العديد من المرضى المصابين بالسرطان في مرحلة متقدمة من فرط كالسيوم الدم الخبيث، لأن كمية كبيرة من تدفق الدم تمر عبر نخاع العظام كل يوم، وهذا المستوى العالي من تدفق الدم يمنح الخلايا السرطانية سهولة الوصول إلى عظامنا.

- سرطان المخ

فتق الدماغ هو أمر شائع بالنسبة لأولئك الذين يعانون من السرطان، ومن الممكن أن يحدث فتق الدماغ في حالة السرطان الذي ينشأ في الدماغ أو السرطان الذي انتشر إلى الدماغ.

ويحدث فتق الدماغ عندما ينفد الدماغ من المساحة داخل الجمجمة ويحاول إيجاد طريقة لإفساح المجال من خلال إيجاد الطيات أو الفتحات مع المساحة المتاحة.

وفي حين أن فتق الدماغ يمكن أن يحدث لأسباب عديدة، فمن المرجح أن يكون بسبب نمو السرطان داخل الدماغ عندما يصاب شخص ما بالسرطان.

- سرطان الثدي

اثنان من الأسباب الرئيسية لوفاة المصابين بسرطان الثدي هما التخثر الوريدي، والانسداد الرئوي.

نظرًا لأن أحد الأشياء العديدة التي تفعلها الأورام هو إفراز مادة تزيد من قدرة الدم على التجلط، فإن خطر الإصابة بجلطات الدم التي تهدد الحياة يزداد.

ووجدت إحدى الدراسات أن النساء المصابات بسرطان الثدي لديهن خطر أكبر بثلاثة إلى أربعة أضعاف للإصابة بجلطة دموية مميتة مقارنة بالنساء غير المصابات بالسرطان.

- سرطان عنق الرحم

كما هو الحال مع سرطان الثدي، يزيد سرطان عنق الرحم أيضًا من خطر الإصابة بجلطات الدم.

وهناك أيضًا خطر أن يؤدي وجود ورم في هذه المنطقة إلى انسداد الحالب، مما يسبب تراكمًا احتياطيًا للبول، ويشكل هذا الانسداد أيضًا خطر الإصابة بحالة تسمى تبولن الدم، الذي يحدث عندما تتوقف الكلى عن تصفية النفايات من الجسم بشكل صحيح، وبالتالي تعود إلى مجرى الدم، وعندما يحدث هذا، يكون الجسم عادة في المراحل النهائية من الفشل الكلوي.

- سرطان الجهاز الهضمي

في حالة السرطان أو الأورام داخل منطقة البطن، هناك خطر من نموها بشكل كبير بحيث يعيق تدفق الفضلات عبر الأعضاء الحيوية مثل الأمعاء، أو يمكن أن تنمو هذه الأورام عبر جدار الأمعاء أو المعدة، مما يسبب ثقب يسمح للمحتويات بالتسرب إلى تجويف الأمعاء، مما قد يسبب عدوى شديدة.

وفي كلتا الحالتين، هناك خطر كبير للإصابة، خاصة بالنسبة للمصابين بسرطان القولون والمستقيم.