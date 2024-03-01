فرصة أخيرة للم الشمل.. هل يعود الأمير هاري لمساعد والده الملك تشارلز؟

هل تقترب فرصة هاري للعودة للحياة الملكية قريبًا؟ يبدو أن الملك تشارلز قد يتجه لطلب مساعدة ابنه هاري الأمير لتولي بعض الواجبات الملكية.

وفقًا لخبير الطاقم السابق للملك، على الرغم من أن الأمير هاري، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، يتم إبعاده عن المحادثات المستمرة حول الخلافة، يبدو أنه يمكنه العودة بسرعة إلى العائلة الملكية في ظل العديد من المشاكل الصحية التي تواجهها العائلة.

صرح جرانت هارولد، الذي عمل لصالح تشارلز لمدة سبع سنوات عندما كان أمير ويلز: "لقد أكد الملك أن هاري هو جزء من عائلته وسيظل دائمًا جزءًا من عائلته، ولكن فيما يتعلق بالجانب العملي، فسيكون هذا شيئًا سنراه فقط مع مرور الوقت.

وأضاف هارولد: "من الممكن أنه في ضوء الأحداث الأخيرة، مع عدم تمتع الملك بالصحة الكاملة واعتماده الآن على أعضاء آخرين من العائلة، يمكن أن يطلب من هاري تولي واجبات أخرى".

وأشار هارولد إلى أن الأمير هاري لا يزال عضوًا كبيرًا في العائلة الملكية وأنه ليس عضوًا عاملًا في العائلة الملكية، ولكنه لا يزال عضوًا فعالًا في العائلة الملكية ومستشار الدولة، مما يعني أنه يمكنه الانتقال للقيام بواجبات الملك عندما لا يكون الملك قادرًا على أداء واجباته.

وأضاف هارولد، الخادم الملكي السابق، أن الأمير هاري لا يزال يمتلك معلومات سرية عالية المستوى، على الرغم من أنه معزول عن معظم أفراد أسرته.

وأوضح أنه في النظرية، يمكنه أن يتولى مكان الملك. إذا لم يكن لا يزال مستشار الدولة، فسيكون الأمر مختلفًا تمامًا.