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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الملك تشارلز يبدأ العمل على خطط خلافته بعد تشخيص إصابته بالسرطان

صدى البلد

أفادت تقارير بأن الملك تشارلز بدأ العمل على خطط لخلافته بعد أن تبين أن إصابته بالسرطان "أكثر خطورة مما كنا نعتقد". ويستند هذا الخبر إلى تصريحات خبير العائلة المالكة ومؤلف الكتب توم كوين، الذي أدلى بها لصحيفة "The Mirror".

وقال كوين إن تشارلز يدرك أن ابنه الأمير ويليام هو محور تخطيط الخلافة الجاري حاليًا، كونه الملك المستقبلي. 

وأضاف أن لا أحد يثق في الأمير هاري بأن يكون جزءًا من هذا التخطيط بسبب مقابلاته الإعلامية وانتقادات وجهها للعائلة المالكة في مذكراته الأولى "Spare".

وتابع كوين قائلاً: "إن تخطيط الخلافة سري للغاية ولا يثق أحد في هاري بأن يشارك فيه لسبب بسيط، وهو أنه إذا شعر بأي إساءة أو عدم حصوله على ما يعتقد أنه يستحق، فسوف يهرع مباشرة إلى وسائل الإعلام".

 وكان كتاب "Spare" الذي صدر في يناير 2023 قد خلق شرخًا بين دوق ساسكس وأقاربه الملكيين بعد أن أدلى فيه بتصريحات قوية عن العديد من أفراد العائلة.

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