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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

العلبة وصلت كام| أسعار السجائر الجديدة.. ماذا يحدث بالأسواق؟

السجائر
السجائر

يبحث عدد من المواطنين عن أسعار السجائر الجديدة، حيث ارتفعت أسعار كافة أنواع السجائر بصورة شائعة، بينما سيطرت السوق السوداء على كميات هائلة من السجائر وقامت ببيعها بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية، ومن هنا أعلنت الدولة أن أسعار السجائر ارتفعت بنسبة 10-19%، إليك التفاصيل خلال النقاط التالية.

السجائر 

أسعار السجائر بالأسواق

وفقًا لقائمة الأسعار الحديثة، فقد ارتفعت تكلفة علبة كليوباترا الشهيرة بمقدار 3 جنيهات إلى 30 جنيهاً، وبالتالي تبلغ تكلفة سجائر فايسروي وبال مال الآن نحو 50 جنيهًاً بدلًامن 42 جنيهًاً خلال الوقت الماضي.

كما قامت المؤسسة المنتجة للتبغ أسعار المنتجات الأخرى، ومن هذا المنطلق تحدثت الشركة من خلال بيان لها ينص على رفع أسعار المنتجات بنسبة بسيطة رغم الزيادة المستمرة بشأن أسعار المواد الخام التبغية، وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج أثناء الأشهر القليلة الماضية.

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أسعار السجائر

تتمثل أسعار المستهلك الرسمية للسجائر الجديدة المحلية أو الأجنبية نحو الآتي:

تصل تكلفة علبة الكليوباترا بوكس "علبة 10 سجائر" نحو: 22 جنيهًا.

كما تبلغ قيمة علبة سجائر كليوباترا العبوة ال 20 سيجارة: 30 جنيهًا.

بينما بلغت علبة سجائر "مونديال": 30 جنيهًا.

أما عن سجائر "بلمونت" فقد وصل سعرها إلى30 جنيهًا.

علبة سجائر بوسطون: 30 جنيهًا.

سعر علبة سجائر Viceroy: 50 جنيهًاً.

تكلفة علبة سجائر بال مال: تبلغ 50 جنيهًا.

قيمة سجائر إل آند إم بكافة أنواعها: 59 جنيهًا.

وبالتالي وصلت قيمة علبة سجائر "مارلبورو" بجميع أنواعها: 79 جنيهًا.

وأخيرًا بلغت كافة أنواع سجائر ميريت حوالي: 85 جنيهًا.

السجائر 

حقيقة زيادة أسعار السجائر

أعربت الشركة الشرقية للدخان، تكلفة أسعار السجائر التي تعد من أكثر السجائر استهلاكًا من قبل المواطنين المصريين، حيث كشفت الإعلانات حول حقيقة الزيادة الجديدة في الأسعار، وأكدت أن هذه الزيادة ليست نتيجة لإرادة سياسة الشركة، ولكنها نتيجة المعاملات التجارية، وخلال هذه الفترة، تمكنت الأجهزة الأمنية أيضًا من القبض على مجموعة من موزعي التبغ، سواء بالجملة أو بالتجزئة، ويرجع ذلك إلى بيعهم للسجائر بأسعار أعلى بكثير من السعر الرسمي، حيث ارتفع سعر السيجارة الواحدة ما بين 100 و170 جنيهًا.

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