نشرة الفن.. موعد عزاء والد زوجة بهاء سلطان ووفاة محمود الشاذلي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة، أبرزها وفاة الفنان محمود الشاذلي وموعد عزاء والد زوجة الفنان بهاء سلطان.

أعلنت والدة زوجة بهاء سلطان، موعد ومكان تشييع جثمان زوجها، حيث كتبت عبر فيسبوك: صلاة الجنازة إن شاء الله، غدًا الأربعاء، بعد صلاة الظهر، في مسجد الطباخ، عابدين.

أعلن الفنان أحمد صادق وفاة زميله الفنان محمود الشاذلي بطل مسلسلات الثمانينات والتسعينات الشهير.

أكد الفنان حسن الرداد، حرصه على التغيير في أدواره وعدم تكرارها، منوها أن هذا من ضمن الأسباب التي حمسته للتواجد في مسلسل “محارب” المعروض في الموسم الرمضاني الحالي.

تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني قائمة تريند البحث على تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض الحلقة الماضية من مسلسل كامل العدد +١.



طرح البرومو.. تفاصيل مسلسل آسر ياسين وعائشة بن أحمد «بدون سابق إنذار»

طرحت منصة WATCH iT البرومو الرسمي لمسلسل «بدون سابق إنذار» للنجم آسر ياسين، الذي تقوم ببطولته عائشة بن أحمد، وينطلق عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.