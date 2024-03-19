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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطل ليالي الحلمية.. وفاة الفنان محمود الشاذلي

صدى البلد

أعلن الفنان أحمد صادق وفاة زميله الفنان محمود الشاذلي بطل مسلسلات الثمانينات والتسعينات الشهير. 

 

 

وأعلنت صفحة قصر ثقافة كفر الشيخ موعد جنازة محمود الشاذلي عقب صلاة العشاء الليلة من مسجد الرحمة بمدينة كفر الشيخ.
 

محمود الشاذلي  شارك في معظم أعمال أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ، من أبرز مشاركاته:"البوسطجي" و"نهاية العالم ليست غدا" و"حلم الليل والنهار" و"الوسية" و"الثعلب" و"خالتي صفية والدير" و"الحاوي" و"الأصدقاء" و"للعدالة وجوه كثيرة" و"أجمل الزهور" و"زهور من نور"، "الفتوحات الإسلامية" و"القضاء في الإسلام" و"سقوط الخلافة" و"الفرسان" و"الزيني بركات" و"الأبطال".


وفي السينما شارك في فيلمي:  "مبروك وبلبل" و"اللي رقصوا على السلم".

محمود الشاذلي أحمد صادق إسماعيل عبد الحافظ أعمال أسامة أنور عكاشة الثمانينات والتسعينات الفتوحات الإسلامية

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