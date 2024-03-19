عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد جنازة وعزاء والد زوجة بهاء سلطان

مجدي الحلواني
مجدي الحلواني

أعلنت والدة زوجة بهاء سلطان، موعد ومكان تشييع جثمان زوجها، حيث كتبت عبر فيسبوك: صلاة الجنازة إن شاء الله، غدًا الأربعاء، بعد صلاة الظهر، في مسجد الطباخ، عابدين.

وأضافت والدة زوجة بهاء سلطان عن موعد وعزاء زوجها، قائلة: العزاء بمسجد الشرطة قاعة السلام عقب صلاة العشاء.

وأعلنت أسرة الفنان بهاء سلطان وفاة والد زوجته منذ قليل بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية وذلك عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت زوجة بهاء سلطان ووالدتها الخبر عبر فيسبوك دون الكشف عن تفاصيل العزاء والجنازة. 

وطرح النجم بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وإنتاج روتانا، ومنتج فنى سعيد امام ومدير انتاج ماجد سليمان، وتنتمى الأغنية إلى نوعية الأغانى الدرامية التي يتميز بها بهاء في أعماله.

وتقول كلمات الأغنية : أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص، لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بنام بدموع عنينا، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا، ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا، وقالوا هننسى بس بجد مابننساش دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمناه، بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن أيدينا ولا منه،  فضل معانا ولا منه غريب علينا، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا .

أحدث ألبومات بهاء سلطان وفاة والد زوجة بهاء سلطان ألبوم بهاء سلطان بهاء السلطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

كتائب القسام تستهدف 7 آليات للاحتلال وجنود إسرائيليين بمحيط مجمع الشفاء

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

موضوعات متعلقة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 9 .. القبض على خالد النبوي بسبب أولاده

كامل العدد بلس1 الحلقة 9.. آية سماحة تكتشف خيانة عمرو جمال مع صديقتها

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نور النبوي يحاول إقناع والده بإجراء انتخابات

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

مسلسل صدفة الحلقة 7 | القبض على ريهام حجاج بسبب «علي»

ترشيحاتنا

اعرف هتلبس صيفي إمتى.. هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

مائدة جامعة الأزهر الرمضانية تواصل أعمالها لإفطار 2000 طالب يوميا.. صور

الأمم المتحدة: القيود الإسرائيلية على المساعدات الغذائية لغزة جريمة حرب

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

السيسي يعرب عن تقديره لجهود القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

بأقل سعر.. سكودا لأول مرة بأبواب لامبورجيني

سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة| رقم خرافي

فيديو

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

هل تدهورت الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت؟ تفاصيل بالفيديو

مسلسل صدفة الحلقة 9 .. خالد الصاوي يكتشف أن ريهام حجاج ابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ