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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد مشهد الرقصة في كامل العدد.. سر بحث الجمهور عن دينا الشربيني

كامل العدد
كامل العدد

تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني قائمة تريند البحث على تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض الحلقة الماضية من مسلسل كامل العدد +١. 

ويحظى مسلسل كامل العدد بمتابعة قوية منذ عرض موسمه الأول في رمضان الماضي وحافظ على نجاحه للموسم الثاني على التوالي. 

 

 

وتصدر اسم دينا الشربيني محرك البحث بعد مشهد الرقصة الشهير الذي قدمته أمام شريف سلامة على أغنية “مسيطرة” وخرج بطريقة كوميدية. 

كما حرصت الفتيات على البحث عن سعر ومكان بيع بدلة الرقص بعد إعجابهم بالفنانة دينا الشربيني. 

 

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شريف سلامة يكشف سر موافقته على تقديم كامل العدد + 1.. خاص

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يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

ملخص الأحداث

يتكون مسلسل كامل العدد من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث تواجه الزوجين: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني أحمد كمال احمد جمال سعيد اسعاد يونس الفنانة دينا الشربيني جيهان الشماشرجى شريف سلامة مسلسل كامل العدد

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