بعد مشهد الرقصة في كامل العدد.. سر بحث الجمهور عن دينا الشربيني

تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني قائمة تريند البحث على تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض الحلقة الماضية من مسلسل كامل العدد +١.

ويحظى مسلسل كامل العدد بمتابعة قوية منذ عرض موسمه الأول في رمضان الماضي وحافظ على نجاحه للموسم الثاني على التوالي.

وتصدر اسم دينا الشربيني محرك البحث بعد مشهد الرقصة الشهير الذي قدمته أمام شريف سلامة على أغنية “مسيطرة” وخرج بطريقة كوميدية.

كما حرصت الفتيات على البحث عن سعر ومكان بيع بدلة الرقص بعد إعجابهم بالفنانة دينا الشربيني.

ملخص الأحداث

يتكون مسلسل كامل العدد من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث تواجه الزوجين: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.