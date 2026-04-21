مدبولي: منتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي يعكس شراكة ممتدة وحريصون على نجاح الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي يُجسد عمق الشراكة المستمرة بين البلدين، والتي تقوم على أسس التنمية المستدامة وتحقيق النمو المشترك.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى، أن الحكومة المصرية نفذت خلال العامين الماضيين حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة لمختلف الاستثمارات الأجنبية.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على دعم وتسهيل عمل الشركات الفنلندية في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إنجاح المشروعات الفنلندية وتذليل أي تحديات قد تواجهها، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى توسيع آفاق الشراكة مع فنلندا، خاصة في القطاعات الواعدة، بما يحقق مصالح الجانبين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة