رئيس فنلندا: حريصون على تعزيز التعاون مع مصر وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية

أعرب الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، عن اعتزازه بزيارة القاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء بها إلى مستويات أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس الفنلندي أن العلاقات بين البلدين تمتلك مقومات قوية تسمح بدفع التعاون في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، والعمل على استكشاف مجالات جديدة للشراكة بين الجانبين.

وأوضح ستوب أنه حرص على اصطحاب وفد رفيع من رجال الأعمال والمستثمرين الفنلنديين خلال زيارته، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من مناخ الاستثمار في مصر، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة أمام الشركات الفنلندية.

وأشار إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في عدد من القطاعات الحيوية التي تمتلك فيها فنلندا خبرات متقدمة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتعليم، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات ودعم جهود التنمية.

وأكد الرئيس الفنلندي أهمية استمرار التشاور والتنسيق مع مصر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

واختتم ستوب تصريحاته بالتأكيد على تطلع بلاده لمواصلة العمل المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز علاقات الصداقة ويحقق المصالح المتبادلة بين الشعبين.