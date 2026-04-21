مدبولي: نستهدف تسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الرئيس السيسي: مصر لديها فرص استثمارية واعدة وتطوير غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

ورحب الرئيس السيسي بنظيره الفنلندي في مصر ويشيد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الرئيس السيسي إن مصر لديها فرص استثمارية واعدة وتطوير غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية، وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وما يمكن أن تلعبه فنلندا في هذا الإطار.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الأرصاد: التقلبات الجوية هذه الأيام معتادة في الربيع

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد في الأيام الحالية أجواء ربيعية معتادة غير مرتبطة تماما بالتغيرات المناخية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن فصل الربيع معروف بالتقلبات الحادة والسريعة والتباين الكبير في قيم درجات الحرارة.

وأضافت أن من ضمن الظواهر الجوية في الربيع أيضًا الارتفاع والانخفاض الملحوظ في قيم درجات الحرارة، إلى جانب الرمال والأتربة المثارة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج حققت نموًا قويًا بنسبة 29.6% لتبلغ 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف مدبولي أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 17.3% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقارنةً بـ 8.7 مليار دولار، ما يعكس تعافي القطاع السياحي.

مدبولي: النفط قفز إلى 120 دولارًا للبرميل مع توقعات بوصوله لـ200

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أسعار النفط شهدت قفزات متتالية منذ اندلاع الأزمة، حيث ارتفع سعر البرميل من 69 دولارًا إلى 84 ثم 93 دولارًا، قبل أن يصل إلى 120 دولارًا، ثم يستقر عند متوسط 95 دولارًا.



مدبولي: سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب الخاصة بالبترول بحلول يونيو 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نعمل على تعظيم اكتشافاتنا من البترول والغاز، وتعمل الحكومة على ذلك عبر عدد من الخطوات شملت سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب بحلول شهر يونيو 2026 بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مع الالتزام التام بسداد المستحقات الشهرية الجديدة بانتظام”.

مدبولي: نستهدف تسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “إننا نستهدف حالياً تضييق الفجوة الاستيرادية والعمل على تأمين أمثل لاحتياجاتنا الاستراتيجية، ومن ذلك نستهدف هذا العام تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي مع إعلان سعر التوريد المحلي عند 2500 جنيه للإردب بزيادة 300 جنيه عن الموسم السابق، مع الاستمرار في سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات من السلع الأساسية بصورة آمنة ومستدامة”.

صرف 15% من مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة.. تفاصيل

أكد مصطفى يحيى، الناقد الرياضي، أن الزمالك يركز بشكل كبير على الدوري، وأنه قريب من حسم اللقب هذا العام، وأن الجميع يعمل من أجل تحقيق الفوز.

وقال يحيى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، إن مجلس إدارة الزمالك قرر صرف 15% من مستحقات اللاعبين المتأخرة، وذلك لتحفيزهم قبل مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل، تليها مباراة الأهلي، مشيرًا إلى أن هذه المستحقات سيتم تحويلها اليوم أو غدًا.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 21 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.02 جنيه

سعر الشراء: 51.92 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.18 جنيه

سعر الشراء: 61.05 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.29 جنيه

سعر الشراء: 70.15 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.83 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أبريل.. اعرف عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6017 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7020 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8020 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56160 جنيها.

هشام إبراهيم: مصر تعد من أكثر الدول جذبًا للاستثمار بالمنطقة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن التوترات التي تحدث في الخارج كان لها تأثير على الاقتصاد، حيث تأثرت بعض القطاعات، ومنها إيرادات قناة السويس، وكذلك قطاع السياحة الذي كان يشهد مؤشرات تصاعدية ثم تراجع.

وأضاف إبراهيم، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، أن الحكومة ستقدم دعمًا لبعض الأنشطة الاقتصادية التي واجهت مشكلات، مؤكدًا أن ما يحدث في مضيق هرمز يؤثر على الجميع.